LILYSILK stellt seine Frühjahrskollektion 2022 vor:""Lass die Kunst in dir blühen"

Los Angeles (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat ihre Frühjahrskollektion 2022 vorgestellt, die das Thema „Blooming Art in You" (Lass die Kunst in dir blühen) umfasst.

Inspiriert von einer atemberaubenden Kombination aus Art Deco, Erdtönen und modernen Stilen, ist die LILYSILK Frühjahrskollektion 2022 ist eine raffinierte, sinnliche Erkundung des Themas "Blooming Art in You". Die Kleider strahlen den unabhängigen, geheimnisvollen und sinnlichen Geist des LILYGIRL aus und verleihen der klassischen Frau einen modernen Touch. Die Kollektion umfasst fünf Hauptteile, darunter das neue Flaggschiff SOS Shirt, sowie neun weitere Produkte.

„Um die Ankunft des Frühlings zu feiern, hat unser Team mit neuen Elementen und Stilen experimentiert, die eine erfrischende Abweichung von unserer minimalistischen, neutralen Signatur darstellen und die Gesamtidentität von LILYSILK bereichern", so Yijia Shen, Designerin bei LILYSILK. „Während wir die Ästhetik der Marke mit auffälligen Designs und raffinierten Kreationen weiter verbessern und verfeinern, wird LILYSILK den Kundinnen noch mehr vielseitige und außergewöhnliche Stücke bieten."

Mit dieser Kollektion bringt LILYSILK ein ikonisches neues Design auf den Markt - das SOS-Hemd, kurz für „Silk Oversize Style Shirt". Ein tadelloses Upgrade des klassischen und meistverkauften Hemdes der Marke, das Basic-Hemd mit verdeckter Knopfleiste aus Seide ist das SOS-Hemd eine perfekte Ergänzung für die Garderobe der modernen Frau. Der Name ist eine Anspielung auf die wichtige Rolle, die er als „Retter" des Outfits spielt, denn seine Vielseitigkeit erlaubt es Frauen, es nach Belieben zu vervollständigen oder zu verkleinern. Dieses neue Essential ist aus unglaublich weicher Seiden-Charmeuse geschnitten, mit Muschelknöpfen und extra viel Platz an den Armen. Inspiriert von Herrenhemden und strukturiert für eine zeitgemäße Passform, bietet das SOS Shirt die richtige Menge an Leichtigkeit sowohl für das Büro als auch für den Alltag.

Die Kollektion enthält außerdem den neuen Lilien-Rock vor, ein skurriles Design mit einem kühnen Vintage-Lilienprint, sowie eine neue Farbe, Lily White, die für mehrere Teile erhältlich ist. Die Einführung der neuen Designs und Farben spiegelt das Engagement der schnell wachsenden Marke für kontinuierliche Innovation wider.

