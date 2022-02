AdSimple Content Marketing Manager jetzt auch auf Englisch

AdSimple bietet jetzt auch nicht-deutschsprachigen Werbetreibenden einen leichteren Zugang zu dem beliebten Content-Marketing-Tool.

Gänserndorf (OTS) - Nach mehrfachem Kundenwunsch bietet AdSimple nun ihren Content Marketing Manager auch in einer englischsprachigen Version an. Der Content Marketing Manager von AdSimple gibt Werbetreibenden die Möglichkeit den eigenen Content auf branchen- und zielgruppenspezifischen Plattformen wie Blogs, Websites oder Online-Magazinen zu veröffentlichen. Nach der Registrierung können Kunden im Content Marketing Manager über ein intelligentes Suchsystem jene Websites wählen, die zur Zielgruppe, dem Marketing-Budget und der Branche passen.

In der Standardeinstellung bleibt der Content Marketing Manager nach wie vor auf Deutsch, aber ab sofort können Kunden mit einem Mausklick auf Englisch umschalten. Alle Anweisungen und Erklärungen im Tool werden englisch dargestellt. Selbst die Beschreibungen der einzelnen Plattformen sind englisch, damit alle nicht-deutschsprachigen AdSimple-Kunden auch einen guten Überblick über die angebotenen Channels erhalten.

Zudem wurde auch das Bezahlungsverfahren für Kunden in den letzten Wochen verbessert. Ab sofort bietet AdSimple die Option, bei Buchungen im Content Marketing Manager direkt über einen Link in einer Bestätigungsemail zu bezahlen. Es stehen verschiedene Zahlungsmethoden zur Verfügung und es wurde auch eine Bestellansicht integriert, in der alle Buchungen samt Zahlungsstatus zu sehen sind.

Rückfragen & Kontakt:

AdSimple® Online Marketing Agentur

Fabriksgasse 20, 2230 Gänserndorf

+43 2282 / 60 715 office @ adsimple.at