Sachslehner: „Vorwürfe gegen Sebastian Kurz haben sich endgültig als falsch erwiesen“

Entschuldigung all jener gefordert, die sich an der Vorverurteilung beteiligt haben

Wien (OTS) - „Mit der Aussage der von der WKStA einvernommenen Meinungsforscherin Sabine B. haben sich die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz nun endgültig als falsch erwiesen. Die neuesten Erkenntnisse belegen sowohl die Absurdität als auch die Substanzlosigkeit aller Vorwürfe, mit denen der ehemalige Bundeskanzler konfrontiert war. Die Meinungsforscherin hat unmissverständlich zu Protokoll gegeben, Sebastian Kurz weder persönlich zu kennen noch jemals getroffen zu haben. Nachdem sich die erhobenen Vorwürfe nun vollständig in Luft aufgelöst haben, wurde nun deutlich, dass Sebastian Kurz stets zu Recht alle Vorwürfe zurückgewiesen hat“, betont die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, bezugnehmend auf die heute medial publik gewordene Aussage der Meinungsforscherin.

Konkret hat die Meinungsforscherin in ihrer Einvernahme bezugnehmend auf Sebastian Kurz zu Protokoll gegeben: ‚Ich habe ihn persönlich einmal im Vorbeigehen gesehen, ansonsten nie. Gar nie. Kein einziges mal. Ich habe keine Telefonnummer, ich habe gar nichts, ich kenne den aus dem Fernsehen.‘

„Sebastian Kurz wurde von der Opposition monatelang die Unschuldsvermutung verweigert. Nachdem sich nun herausgestellt hat, dass Sebastian Kurz zu Unrecht beschuldigt wurde, ist es dringend erforderlich, dass sich alle, die sich an der Vorverurteilung beteiligt haben, entschuldigen“, so Sachslehner, und weiter: „Die Volkspartei hat sich zu jeder Zeit voll und - wie sich nun herausgestellt hat – erfolgreich an der Aufklärung aller Vorwürfe beteiligt. In Folge der Vorwürfe, die nun gegen die SPÖ bestehen, erwarte ich mir nun auch von der Sozialdemokratie volle Transparenz. Es kann nur im Interesse aller, und insbesondere der SPÖ, sein, dass die Vorwürfe rasch und vollumfänglich – unter Berücksichtigung der Unschuldsvermutung - geprüft werden“, so Sachslehner.



