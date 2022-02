Beinschab-Aussage entlastet Sebastian Kurz vollumfänglich

Meinungsforscherin kennt Kurz nur vom Vorbeigehen – Vorwürfe fallen in sich zusammen

Wien (OTS) - Die Rechtsanwaltskanzlei Suppan erhielt heute als Rechtsvertretung von Sebastian Kurz Einsicht in die Akten und in das gesamte Protokoll der Einvernahme der Meinungsforscherin Mag. Sabine Beinschab. Aus ihren Aussagen geht eindeutig hervor, dass Sebastian Kurz vollumfänglich entlastet wird und keinerlei Involvierung in irgendeiner Form in dieser strafrechtlichen Causa gegeben ist. Wortwörtlich sagt Frau Beinschab in ihrer Aussage über ihr Verhältnis zu Sebastian Kurz: „Ich habe ihn persönlich einmal im Vorbeigehen gesehen, ansonsten nie. Gar nie. Kein einziges mal. Ich habe keine Telefonnummer, ich habe gar nichts, ich kenne den aus dem Fernsehen.“

Die Kanzlei veröffentlicht folgende Stellungnahme von Sebastian Kurz: „Ich bin froh, dass die Vorwürfe gegen mich damit in sich zusammenbrechen. Ich habe immer betont, dass sich die Vorwürfe als falsche erweisen werden, und das ist nun geschehen.“

Darüber hinaus geht aus der Aussage von Frau Beinschab hervor, dass auch weitere in den vergangenen Wochen erhobenen Vorwürfe haltlos sind. So wird Dr. Stefan Steiner ebenfalls entlastet. Über diesen sagt Frau Beinschab wörtlich: „Zu Dr. Steiner gebe ich an, dass er mir bis zum Tag der Hausdurchsuchung nicht einmal namentlich bekannt war, ich hatte nie Kontakt.“ Über Mag. Gerald Fleischmann sagt Frau Mag. Beinschab: „Zu Mag. Fleischmann gebe ich an, dass ich nur sehr wenig Kontakt mit ihm hatte. Es gab vereinzelte Telefonate, ein Treffen, ein kurzer Smalltalk im Kanzleramt und einmal ein Treffen bei einer Weihnachtsfeier. In den Telefonaten mit ihm habe ich mich allgemein über die politische Lage ausgetauscht, aber er hat mir nie Anweisungen zu Studien gegeben.“

Rückfragen & Kontakt:

kanzlei @ suppan.eu

01/4946901