Neueste klinische Beweise, die auf der APWCA's Wound Week™ 2022 präsentiert wurden, veranschaulichen den bedeutenden klinischen Nutzen der MolecuLight Point-of-Care Bildgebungsplattform

Toronto und Philadelphia (ots/PRNewswire) - 8 klinische Poster, eine Präsentation und ein praktischer Workshop heben die Bandbreite der klinischen Vorteile des MolecuLight-Geräts für die Wundversorgung hervor

MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Echtzeit-Erkennung von Wunden mit erhöhter bakterieller Belastung, kündigt die Präsentation von 8 klinischen Postern sowie einen Vortrag und einen Hands-On-Workshop auf der American Professional Wound Care Association's (APWCA) Wound Week™ an, die vom 24. bis 27. Februar 2022 in Philadelphia, PA, stattfindet. Die Wound Week ist ein führendes multidisziplinäres Treffen von Fachleuten aus der Wundversorgung, bei dem neueste klinische Erkenntnisse und bewährte Verfahren von den Experten des Fachbereichs vorgestellt werden.

„Wir sind begeistert von der großen Anzahl an Präsentationen und Postern auf der Wound Week, die die beeindruckenden Ergebnisse der MolecuLight Point-of-Care Geräte zeigen", sagt Anil Amlani, MolecuLights CEO. „Die klinischen Erkenntnisse, die durch die MolecuLight-Plattform gewonnen werden, erstrecken sich über das gesamte Kontinuum der Wundversorgung, einschließlich Wundreinigung und -hygiene, antimikrobiellem Stewardship, Erkennung von wundbedingter Zellulitis und Infektionen an der Operationsstelle. Die in diesen Studien vorgestellten Ergebnisse veranschaulichen die signifikanten klinischen Verbesserungen bei der Wundversorgung, die die MolecuLight-Plattform den Ärzten bietet."

Die 8 klinischen Poster und der Vortrag über das MolecuLight i:X auf der Wound Week 2022 sind wie folgt:

Zu den Postern von Dr. Alisha Oropallo (Northwell Comprehensive Wound Healing Center and Hyperbarics, Lake Success, NY) gehören:

Wundhygiene: Welche Reinigungsmittel und -techniken sind am wirksamsten? Poster hier herunterladen

Poster hier herunterladen 12-wöchige RCT zur Bewertung der Auswirkung einer routinemäßigen Fluoreszenzbildgebung von Bakterien auf die Heilungsrate von DFU Poster hier herunterladen

Zu den Postern von Dr. Charles Andersen (Vascular/Endovascular/Limb Preservation Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Joint Base Lewis-McChord, WA) gehören:

Diagnose und Behandlung der invasiven Ausbreitung von Bakterien (Cellulitis) aus chronischen Wunden mit Hilfe der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung Poster hier herunterladen

Poster hier herunterladen Leitlinien für die Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zum Nachweis der bakteriellen Belastung von Wunden auf der Grundlage eines Delphi-Konsenses Poster hier herunterladen

Zu den Postern von Dr. Thomas Serena (SerenaGroup Research Foundation, Cambridge, MA) gehören:

Die Abhängigkeit von klinischen Anzeichen und Symptomen für die bakterielle Belastung chronischer Wunden führt zu einem falschen Einsatz von antimikrobiellen Mitteln: Analyse der klinischen FLAAG-Studie Poster hier herunterladen

Poster hier herunterladen Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung verbessert die Erkennung einer hohen bakteriellen Belastung in Operationswunden Poster hier herunterladen

Poster hier herunterladen Sind semiquantitative klinische Kulturen unzureichend? Vergleich mit der quantitativen Analyse von 1053 bakteriellen Isolaten aus 350 Wunden Poster hier herunterladen

Poster hier herunterladen Ein Bild ist mehr wert als 10.000 Mikroben: Wie die Fluoreszenzbildgebung die IWGDF-Kriterien für den Nachweis der bakteriellen Belastung bei diabetischen Fußgeschwüren ergänzt Poster hier herunterladen

Die klinischen Präsentationen zitieren das MolecuLight Point-of-Care Gerät:

Nicht alles, was leuchtet, ist gut (Innovative Technologien: Was ist in der Pipeline?) von Dr. Oropallo am Sa., 26. Februar 2022, 9:00 - 10:00 Uhr im Commonwealth Room

Zusätzlich zu den klinischen Postern und Präsentationen auf der Wound Week werden die MolecuLight i:X®- und DX™-Bildgebungsgeräte beim Hands-On-Workshop am Donnerstag, 24. Februar, von 13:30 bis 17:30 Uhr im Ballsaal des Regency B vorgeführt. Sie werden auch am MolecuLight-Stand Nr. 36 in der Ausstellungshalle des Loews, Philadelphia, PA, für Vorführungen zur Verfügung stehen.

Informationen zu MolecuLight Inc MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine proprietäre Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie entwickelt hat und in mehreren klinischen Märkten vermarktet. MolecuLights Produktpalette an kommerziell erhältlichen Geräten, einschließlich der MolecuLight i:X® und DX™ Fluoreszenz-Bildgebungssysteme und deren Zubehör, bietet tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte für den globalen Wundversorgungsmarkt zur Echtzeiterkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung (bei Verwendung mit klinischen Anzeichen und Symptomen) und zur digitale Wundmessung. MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, können von einer verfügbaren Kostenerstattung profitieren, der zwei CPT®-Codes für die Arbeit des Arztes zur Durchführung der „Fluoreszenz-Wundbildgebung für das Vorhandensein, die Lokalisierung und die Belastung mit Bakterien" und die Bezahlung durch die Einrichtung für Krankenhausambulanzen (Hospital Outpatient Department,HOPD) und ambulante chirurgische Zentren (Ambulatory Surgical Center, ASC) über eine APC-Zuweisung (Ambulatory Payment Classification) umfasst. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch für andere Märkte mit weltweit relevantem, ungedecktem Bedarf, darunter Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und andere industrielle Schlüsselmärkte.

Download für Wound Week 2022 Promo:

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Rob Sandler, Chief Marketing Officer, MolecuLight Inc., T. +1.647.362.4684,rsandler @ moleculight.com, www.moleculight.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/1753262/MolecuLight_Latest_Clinical_Evidence_Presented_at_APWCA_s_Wound.jpg