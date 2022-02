NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine: ORF und NACHBAR IN NOT starten Hilfsaktion für von Krieg bedrohte Menschen

Wien (OTS) - Angesichts der Lage in der Ukraine starten ORF und NACHBAR IN NOT eine Hilfsaktion für die vom Krieg bedrohten Menschen und rufen zur Spendenaktion „Hilfe für die Ukraine“ auf.

Millionen Menschen müssen jetzt vor den kriegerischen Handlungen fliehen und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Hilfsorganisationen von NACHBAR IN NOT müssen rasch agieren und die dringendst benötigte Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Hygieneartikeln, medizinischer Hilfe und Heizmaterial abdecken.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine stehen wir vor einer historischen Ausnahmesituation, die Europa viel abverlangt. Wir können diese Krise nur gemeinsam bewältigen. Deshalb unterstützt der ORF in all seinen Medien den Hilfsapell von NACHBAR IN NOT. Für die humanitäre Hilfe vor Ort werden Spenden dringend benötigt. Jede Spende leistet einen Beitrag zur Linderung der Not zahlreicher Menschen bzw. Kinder, die gerade ihrer Zukunft beraubt werden.“

Pius Strobl, Leiter des ORF Humanitarian Broadcasting: „Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe! Daher starten wir am ersten Tag der russischen Invasion in der Ukraine eine Hilfsaktion für unsere Nachbarn. Die Zivilbevölkerung darf in dieser Auseinandersetzung nicht unter Kälte oder Nahrungsmittelknappheit leiden. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der ORF diese dringend notwendige Hilfsaktion von NACHBAR IN NOT in all seinen Medien und Landesstudios unterstützt.“

Mag. Michael Opriesnig, Generalsekretär des Roten Kreuzes und Vorstandsmitglied bei NACHBAR IN NOT: „Die Ukraine-Krise verursacht unsagbares menschliches Leid und die Betroffenen brauchen jetzt unsere Hilfe. Das Rote Kreuz, das als neutrale Organisation in Konfliktgebiete Zugang hat, ist mit all seinen Akteuren im und um das Land aktiv, verteilt Nahrungsmittel, Hygiene-Artikel, hält eine medizinische Basisversorgung aufrecht, unterstützt Krankenhäuser und versorgt die Menschen mit Wasser. Leider müssen wir von größeren Fluchtbewegungen ausgehen und auch das wird den Hilfsbedarf weiter erhöhen.“

DI Andreas Knapp, Vorstandsvorsitzender der Stiftung NACHBAR IN NOT und Generalsekretär für Internationale Programme der Caritas Österreich: „Wir sind mit der Caritas mit knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit vielen Jahren im Einsatz in der Ukraine – im Osten ebenso wie in allen anderen Teilen des Landes. Die aktuelle Situation ist hochdramatisch. Unser Ziel ist es, unsere Hilfe gerade auch jetzt aufrechtzuerhalten und in weiterer Folge auch auszubauen. Denn klar ist leider: Mit dem beginnenden Krieg nimmt die Not zu und damit steigt auch der Bedarf an Hilfe massiv. Die Menschen in der Ukraine brauchen dringend unsere Unterstützung. Und sie brauchen unsere Unterstützung rasch.“

Kontonummer der Aktion „Hilfe für die Ukraine“:

NACHBAR IN NOT

IBAN: AT21 2011 1400 4004 4003

BIC: GIBAATWWXXX

