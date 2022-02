Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus

Die Österreichische Forschungsgemeinschaft gratuliert den diesjährigen Preisträger*innen des Preises der ÖFG für Wissenschaftsjournalismus!

Wien (OTS) - Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit ist ein zentrales Thema der Third Mission sowohl der universitären als auch der außeruniversitären Forschung. Denn Forschung, die nicht verstanden wird, wird als abgehoben und einem Selbstzweck dienend wahrgenommen.

Die Pandemie hat uns nachdrücklich vor Augen geführt, wie wichtig diese Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit ist. Oft erschließt sich jedoch die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse, vor allem der Grundlagenforschung, einer breiteren Öffentlichkeit ohne entsprechende Fachkenntnisse nur sehr schwer und bedarf einer journalistischen Übersetzungsleistung. Hier kann guter Wissenschaftsjournalismus einen entscheidenden Beitrag im Sinne der Akzeptanz von Forschung leisten!

Vor diesem Hintergrund hat die Österreichische Forschungsgemeinschaft (ÖFG) 2021 erstmals den Preis der ÖFG für Wissenschaftsjournalismus ins Leben gerufen, der herausragende Beiträge in dieser Hinsicht würdigt.

Der ÖFG Preis für Wissenschaftsjournalismus wird heuer in vier Kategorien verliehen und ist mit je EUR 3.000,- dotiert. Die Verleihung findet am Samstag, den 9. April 2022, im Rahmen des ÖFG Workshops "Die dritte Mission von Universitäten: Transfer & Wissensaustausch mit der Gesellschaft", statt.

Wir freuen uns sehr die diesjährigen vier Preisträger*innen mit ihren herausragenden Beiträgen vorzustellen.

Florian Aigner

Beitrag / Medium: „Aigner’s Universum" / Ö1

Kategorie: Rundfunk (Podcast)

Sandra Fleck

Beitrag / Medium: „einfach nur Jakob" / pageflow

Kategorie: Dokumentationsreihe (Multimedia)

Edith Meinhart

Beitrag / Medium: „Wir könnten Freunde bleiben" / Profil

Kategorie: Wissenschaft und Gesellschaft



David Rennert

Beitrag / Medium: „Die Verwandlung der Welt" / Magazin Forschung

Kategorie: Magazin

Die Österreichische Forschungsgemeinschaft gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich!

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Forschungsgemeinschaft

Katharina Koch-Trappel, MSc.

Generalsekretärin

Berggasse 25, 1092 Wien

Tel: +43 1 3195770-11

katharina.koch-trappel @ oefg.at

https://www.oefg.at