Menschen in Ukraine auf der Flucht

Wien/Kiew (OTS) - „ Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Wir haben Krieg in Europa. “, so Elena Smirnova, Hilfswerk International Regionalmanagerin für Osteuropa.

Die kriegerischen Handlungen in der Ukraine eskalieren, auch die Zivilbevölkerung wird Ziel der Angriffe. Kindergärten und Wohnsiedlungen werden bombardiert. Die Menschen fliehen in den Westen der Ukraine und stehen vor dem Nichts.

Humanitäre Hilfe dringend benötigt

„ Die Menschen haben alles zurückgelassen. Die oberste Priorität ist es jetzt, Menschenleben zu retten. Sie benötigen dringend Nahrungsmittel, Decken und Hygienemittel. “, so Smirnova.

Hilfswerk bittet um Spenden

Hilfswerk International ist in ständigem Austausch mit seinen Partnern in der Ukraine. Wir brauchen dringen Spenden, um lebensrettende Maßnahmen für Menschen auf der Flucht leisten zu können.

Hilfswerk International

IBAN AT71 6000 0000 9000 1002

Kennwort „Nothilfe Ukraine“

oder unter www.hilfswerk.at/international

Hilfswerk International

Hilfswerk International ist eine in Österreich beheimatete und weltweit tätige Hilfsorganisation, die seit 1978 Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe leistet. Wir stehen Menschen in Krisensituationen bei, verbessern Lebensbedingungen und schaffen neue Perspektiven. Als Teil der Hilfswerk-Familie unterstützt Hilfswerk International benachteiligte Familien in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales, Landwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung. Hilfswerk International hilft Menschen dabei, ihre eigenen Potentiale (wieder) zu entfalten, und stärkt diese langfristig.

