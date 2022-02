„Bewusst gesund“: Neurofibromatose – seltene Erkrankung mit komplexem Krankheitsbild

Neurofibromatose – seltene Erkrankung mit komplexem Krankheitsbild

Bei Rhea Röhl (12) wurde im Alter von nur sieben Monaten Neurofibromatose (NF) diagnostiziert. Hierbei handelt es sich um eine seltene Erkrankung, deren Symptome von auffälligen Hautflecken bis hin zu Nerventumoren, sogenannten Neurofibromen, reichen können. Lange Zeit gab es in Österreich keine spezialisierte Anlaufstelle für diese Erbkrankheit. Aus diesem Grund und um die Forschung voranzutreiben gründete Rheas Vater Claas Röhl den gemeinnützigen Verein „NF Kinder“. Da die betroffenen Kinder häufig auch von Konzentrationsschwierigkeiten betroffen sind, soll dort untersucht werden, inwieweit ein Neurofeedback-Training helfen kann. Gestaltung:

Daniel Thalhamer.

Neurofeedback

Gute Erfahrungen mit Neurofeedback-Training wurden bereits bei der Behandlung von ADHS erzielt. Die Methode schult das Gedächtnis und verbessert die Aufmerksamkeitsspanne. Mittels eines computerbasierten Programms lernen Kinder ihre Gehirnaktivität gezielt zu beeinflussen. Auch Kinder und Jugendliche, die von der seltenen Erbkrankheit Neurofibromatose Typ 1 betroffen sind, leiden oft unter Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen. Wie die Behandlungsmethode funktioniert und ob sie eine medikamentöse Therapie womöglich ersetzen kann, erklärt Dr. Thomas Pletschko, klinischer Psychologe an der Medizinischen Universität Wien, im Gespräch mit Christine Reiler.

Entspannung – einfache Übungen bei Nackenschmerzen

Probleme im Nacken-Schulter-Bereich nehmen zu, manche Menschen leiden in immer kürzeren Abständen an heftigen Verspannungen, die zu Kopfschmerzen führen können. Hier gilt es, die tiefliegende Nackenmuskultur in Bewegung zu versetzen. Mit Hilfe eines Laserpointers lassen sich Übungen machen, die die Muskulatur im Nackenbereich entspannen und gleichzeitig sensibilisieren. Gestaltung: Christian Kugler.

Fisch nachhaltig

Nie wird hierzulande so viel Fisch gegessen wie rund um den Aschermittwoch als Heringsschmaus. Gesundheitlich wäre ein höherer Fischkonsum durchaus positiv zu bewerten, da Fisch hochwertiges Protein enthält und reich an Omega-3-Fettsäuren, Spurenelementen und Vitaminen ist. Doch mit heimischen Forellen, Saiblingen oder Karpfen kann der Bedarf nur bis zu zehn Prozent gedeckt werden, deshalb kommt ein Großteil der in Österreich gegessenen Fische von mehr oder weniger weither. Der weltweit ungebrochene Appetit auf Fisch hat viele Schattenseiten: Die Meere sind überfischt, die Meeresökologie durch Fangmethoden nachhaltig gestört und auch die Massenzucht in Aquakulturen belastetet die Gewässer. „Bewusst gesund“ gibt Tipps, wie aus wenig Fisch viel Genuss herausgeholt wird, und hat eine völlig neue Alternative zum beliebten Räucherlachs gefunden – pflanzlich und aus dem 3D-Drucker. Gestaltung: Christian Kugler.

Vierte Corona-Impfung

Seit Anfang 2021 gibt es die Corona-Schutzimpfung. Auch wenn in Österreich derzeit erst ca. 52 Prozent der Bevölkerung die dritte Impfdosis erhalten haben, machen sich einige schon Gedanken über eine mögliche Auffrischung. Die Studienlage, ab wann ein „vierter Stich“ sinnvoll und für welche Personengruppen notwendig ist, ist derzeit noch nicht eindeutig. Untersuchungen aus Israel zeigen, dass der Antikörper-Pegel zwar schnell steigt, aber auch relativ rasch wieder sinkt. Über den Stand der Wissenschaft informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

