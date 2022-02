Baustellen-Highlights 2022: Öffis, Radwege und Brückensanierung im Fokus

Klimamusterstadt Wien baut Öffis und Radwege weiter aus

Wien (OTS/RK) - Die Arbeiten an Wiens größtem Infrastrukturprojekt, dem Ausbau der U-Bahn-Linien U2 und U5, laufen plangemäß und auch die Sanierung der U4 wird dieses Jahr fortgesetzt. In der Donaustadt startet nach der Evaluierung des Radwegnetzes eine Radwegoffensive, die eine wesentliche Verbesserung der klimafreundlichen Mobilität bringt. Das Brückensanierungsprogramm wird um die Projekte Kagraner Brücke und Franzensbrücke erweitert.

U4 Modernisierungsarbeiten am Franz-Josefs-Kai

Im Zuge des Modernisierungsprogrammes NEU4 werden am Franz-Josefs-Kai im Bereich zwischen Salztorbrücke bis Marienbrücke die Feuchtigkeitsabdichtungen und der Schutzbeton auf der Tunneldecke erneuert. Im Anschluss wird die Straßenoberfläche durch die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau wiederhergestellt. Wie im Vorjahr wird es während der Hauptbauarbeiten zur wechselweisen Sperre von zwei Fahrstreifen und Verschwenken kommen. Die Vorarbeiten beginnen im Juni mit Sperre eines Fahrstreifens, die Hauptbauarbeiten dauern von 2. Juli 2022 bis 3. Oktober 2022.

Die Arbeiten für den Ausbau von U2 und U5 finden in diesem Jahr vermehrt unterirdisch statt und umfassen Aushubarbeiten und die ersten Tunnelvortriebe beim Matzleinsdorfer Platz und im Bereich der Universität. Durch die Rohbauarbeiten für die Weichenanalagen und Notausstiege Kaunitzgasse und Augustinplatz sowie die Errichtung einer Grundwassersammelleitung von der Universität zum Donaukanal kann es zu kleinräumigen Änderungen der Verkehrsführung kommen.

Arbeiten U-STRAB und Gleisbau der Wiener Linien

Am Matzleinsdorfer Platz wird im Bereich Margaretengürtel ONr 35 bis Kreuzung Matzleinsdorfer Platz/Triester Straße und Passage Matzleinsdorfer Platz die Eindeckung der Unterpflaster-Straßenbahn (U-STRAB) erneuert. Die Arbeiten sind für Ende Februar bis 21. Mai 2022 vorgesehen. Ab März wird das Abbiegen vom Äußeren Margaretengürtel in Richtung 5. Bezirk nicht möglich sein, während der restlichen Bauzeit ist zusätzlich die Abbiegemöglichkeit Richtung 10. Bezirk gesperrt. Der Äußere Gürtel ist ohne Behinderung befahrbar. Es wird empfohlen, den Bereich in dieser Zeit weiträumig zu umfahren.

Abgestimmt auf die anderen Bauvorhaben werden die Wiener Linien von 5. Juli bis Mitte Oktober umfassende Gleisbauarbeiten und Weichenerneuerungen im Bereich Julius-Tandler-Platz – Althanstraße durchführen. Im Anschluss daran, von 15. Oktober bis 20. Dezember, erfolgen die Arbeiten im Kreuzungsbereich Nußdorfer Straße – Alserbachstraße. Die Arbeiten werden unter laufendem Betrieb vorgenommen, die genauen Verkehrsmaßnahmen werden zeitgerecht bekannt gegeben.

Ausbau qualitativ hochwertiger Radfahrinfrastruktur

Die Radwegoffensive in der Donaustadt nimmt heuer mit der Realisierung eines baulich getrennten Zweirichtungsradweges in der Wagramer Straße im Abschnitt Arbeiterstrandbadstraße bis Siebeckstraße ihren Anfang. Die Arbeiten dauern von Juni bis November 2022 und bedingen eine Einengung der Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung. In der zweiten Jahreshälfte wird der Ausbau der Breitenleer Straße im Abschnitt Kagraner Platz bis Ludwig-Reindl-Gasse durchgeführt.

Ende Mai wird mit der Errichtung eines baulich getrennten Zweirichtungsradweges in der Linken Wienzeile zwischen Winckelmannstraße und Anschützgasse im Bereich des linken Fahrstreifens begonnen, geplante Fertigstellung ist am 4. September 2022. Während der Bauzeit werden grundsätzlich immer zwei Geradeausfahrstreifen im Baustellenbereich freigehalten, nur im verkehrsärmsten Zeitraum zwischen 12.07. und 15.08. werden in der Linken Wienzeile im Abschnitt zwischen der Fabriksbrücke und ONr. 278 (Amtshaus MA 40) die vorhandenen zwei Fahrstreifen auf einen Fahrstreifen reduziert. Für den Radverkehr wird in Abhängigkeit des Baufortschrittes voraussichtlich im August die Radwegverbindung für zwei Wochen ab der Winckelmannstraße über die Sechshauser Straße und die Hollergasse bis zur Pillergasse auf Höhe der ONr. 24 (Samariterbund) geführt.

Im Bereich Muthgasse – Gunoldstraße beginnen ab 15. April die Arbeiten am Zweirichtungsradweg und kombinierten Geh- und Radweg. Gebaut wird in der Muthgasse zwischen Gunoldstraße und Adolf-Raupenstrauch-Gasse sowie in der Gunoldstraße zwischen Boschstraße und Muthgasse - Heiligenstädter Brücke. Durch das Projekt kann eine entsprechende Radfahranlage für das Hauptradwegenetz zwischen dem 20. Bezirk und dem 19. Bezirk Richtung Hohe Warte geschaffen werden. Für die Radverkehrsanbindung in den 19. Bezirk in Richtung Hohe Warte wird die Kreuzung Heiligenstädter Straße/Gallmeyergasse angepasst. Während der Bauarbeiten wird für den Verkehr in der Gunoldstraße (von der Muthgasse bis zur Boschstraße) je eine Spur pro Fahrtrichtung aufrechterhalten, für den Umbau der Muthgasse wird die stadtauswärtige Spur in der Sommerferienzeit gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Boschstraße. In der Heiligenstädter Straße wird der stadtauswärtige Verkehr abschnittsweise über die Nebenfahrbahn geführt. Das geplante Bauende ist September 2022.

Sanierung Kagraner Brücke und Franzensbrücke

Bei der Überprüfung der im Jahr 1977 errichteten Kagraner Brücke wurden Undichtigkeiten und durch die intensive Nutzung bedingte Schäden festgestellt. Daher wird nach Einrichtung der Baustelle im Juni von Juli bis November 2022 eine Gesamtinstandsetzung durchgeführt. Es kommt dabei zu einer Einengung der Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen und einem wechselweisen Umlegen. Während der Spitzenzeiten stehen je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten sind auf die Radwegerrichtung in der Wagramer Straße abgestimmt.

Die Franzensbrücke als Verbindung zwischen dem 2. und 3. Bezirk und Verkehrsachse zum Knoten Praterstern weist aufgrund der hohen Verkehrsbelastung durch Individual- und öffentlichen Verkehr entsprechende Schäden auf, die eine vollständige Erneuerung der Fahrbahnplatte nötig machen. Dazu ist von Juni bis Ende August eine Komplettsperre (inkl. Straßenbahn) der Brücke erforderlich. Ab Anfang Mai 2022 startet die erste Verkehrsphase. Die bestehenden Fahrstreifen werden auf einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung reduziert. Eine provisorische Fuß- und Radwegquerung wird auf die Dauer der Bauzeit eingerichtet. Die zweite Verkehrsphase beginnt mit Anfang Juni und sieht eine Totalsperre der Brücke vor. Ab September 2022 wird je Fahrrichtung eine Fahrspur für den Verkehr freigegeben. Außerdem kann die Straßenbahn ihren regulären Fahrbetrieb wiederaufnehmen. Ab Oktober 2022 sind keine wesentlichen Verkehrsmaßnahmen mehr vorgesehen.

Bei der Gesamtinstandsetzung der Heiligenstädter Brücke wird am 25. März das Ersatztragwerk – der spätere Fuß- und Radweg – für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten auf der Heiligenstädter Brücke werden ab dann bei wechselweisem Umlegen der Fahrstreifen auf dem Tragwerk durchgeführt. Dabei wird ein Fahrstreifen aus der Fahrtrichtung vom 20. Bezirk kommend gesperrt. In den Sommermonaten wird auch ein Fahrstreifen vom 19. Bezirk kommend gesperrt.

Die umfassende Sanierung und Erneuerung der Heiligenstädter Hangbrücke (Heiligenstädter Straße zwischen Kahlenbergerdorf und Klosterneuburg) wird auch 2022 bei gleichbleibenden Verkehrsmaßnahmen fortgesetzt.

Weitere wichtige Baustellen: Wasserrohrlegung und Straßenbau

Am 1. März 2022 beginnt die Stadt Wien – Wiener Wasser mit umfangreichen Rohrlegungsarbeiten in der Sagedergasse – Stachegasse – Breitenfurter Straße und Rothenburgstraße. Dabei werden rund 1200 Meter Transportrohre erneuert. Die Arbeiten dauern dieses Jahr bis Dezember und machen eine Einbahnführung der Sagedergasse zwischen Breitenfurter Straße und Altmannsdorfer Straße in Fahrtrichtung Breitenfurter Straße erforderlich. In der Hetzendorfer Straße wird dafür ein zusätzlicher Fahrstreifen in Richtung Alt-mannsdorfer Straße eingerichtet. Das Rechtsabbiegen in die Altmannsdorfer Straße ist mit verlängerter grüner Ampelphase möglich. Die Gesamtfertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.

Im Juli und August wird die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau in der Ketzergasse im Abschnitt zwischen Karl-Sarg-Gasse und Ketzergasse ONr 200 umfangreiche Fahrbahnsanierungen vornehmen. Baumpflanzungen in der Parkspur erhöhen die Qualität des öffentlichen Straßenraums. Für die Dauer der Bauarbeiten wird die Ketzergasse von der Perchtoldsdorfer Straße bis und in Richtung Brunner als Einbahn geführt. Die Fahrtrichtung Liesing wird über die Brunner Straße – Siebenhirtenstraße – Seybelgasse – Rudolf-Waisenhorn-Gasse – Fröhlichgasse – Rosa-Tree-Gasse – Breitenfurter Straße – Perchtoldsdorfer Straße zurück zur Ketzergasse geführt.

In den verkehrsarmen Sommermonaten wird es punktuell am Äußeren Gürtel auch dieses Jahr wieder Betonfeldsanierungen geben. Es werden jeweils mindestens zwei Fahrstreifen aufrechterhalten.

Weitere Informationen:

Aktuelle Baustellenmeldungen unter www.baustellen.wien.at



