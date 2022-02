Diakonie startet Nothilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Seit dieser Nacht flüchten die Menschen aus dem Land. Sie bangen um ihr Leben

Wien (OTS) - Die Bilder heute Morgen aus der Ukraine sind erschreckend. Russland hat mit schweren Angriffen auf die Ukraine begonnen. Aus mehreren Orten wurden schon in der Früh Explosionen vermeldet, es gilt das Kriegsrecht. Die Menschen haben begonnen, sich in Sicherheit zu bringen. Sie bangen um ihr Leben.

Die Diakonie Katastrophenhilfe startet mit ihren Projektpartnern in den Nachbarländern Polen, Ungarn und Moldau die Nothilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

„Ein Krieg mitten in Europa versetzt uns in Schrecken. Dem Schrecken müssen wir die Solidarität mit den Menschen, deren Leben bedroht und deren Existenz durch diesen Krieg zerstört wird, entgegensetzen“, Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser.

Anknüpfen an humanitäre Tradition Österreichs

Die Diakonie unterstreicht die Bedeutung des Bekenntnisses von Bundeskanzler Nehammer zur humanitären Tradition Österreichs und zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine auch in Österreich. „Jetzt ist es entscheidend, sich rasch auf eine geordnete Aufnahme vorzubereiten“, so Moser. Der Flüchtlingsdienst der Diakonie steht zur Zusammenarbeit mit Bund und Ländern bereit.

Aufruf zum Gebet für den Frieden

Die Diakonie teilt den Aufruf zum Gebet für den Frieden, den der Evangelische Bischof Michael Chalupka gestartet hat. „Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein“, hat die 1. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 bekannt. Angesichts des nunmehrigen Krieges mitten in Europa bittet der evang. Bischof für den Frieden zu beten, in den Kirchen oder in ökumenischer Gemeinschaft.

Die Diakonie Katastrophenhilfe bittet dringend um Spenden für die Nothilfe für Ukraineflüchtlinge:

IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333 | BIC: GIBAATWWXXX | Spendenkennwort: Flüchtlings-Nothilfe

https://diakonie.at/ukraine-nothilfe-spenden

Diakonie Nothilfe für Kriegsflüchtlinge Die Diakonie Katastrophenhilfe bittet dringend um Spenden für die Nothilfe für Ukraineflüchtlinge: Helfen Sie helfen!

Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Österreich

Roberta Rastl

Pressesprecherin

0664 3149395

presse @ diakonie.at