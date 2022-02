ÖGB begrüßt Wiener Klimafahrplan: „Grundlage für gerechten Wandel“

Plan der Stadt Wien enthält wesentliche Elemente des Just Transition Konzepts

Wien (OTS) - „Um unseren Enkelkindern keine zerstörte Umwelt zu hinterlassen, müssen wir jetzt handeln. Es braucht einen grundlegenden Wandel in unserer Gesellschaft – und dieser Wandel muss gerecht sein“, betont ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann in Hinblick auf den am Mittwoch im Wiener Gemeinderat beschlossenen Klimafahrplan. „Mit dem Klimafahrplan hat die Stadt Wien eine gute Grundlage für einen gerechten Wandel geschaffen. Der Plan enthält wesentliche Elemente des Just Transition Konzepts. Damit wird sichergestellt, dass die gesellschaftlichen Veränderungen, die der Kampf gegen die Klimakrise erfordert, auch sozial gerecht sind“, erklärt Schumann.

Das Konzept für einen gerechten Wandel

Das Just Transition Konzept, an dem sich der Österreichische Gewerkschaftsbund orientiert, umfasst vier Eckpunkte: eine aktive Rolle der öffentlichen Hand, gute Arbeitsbedingungen und hochwertige Jobs, soziale Absicherung sowie demokratische Mitbestimmung auf allen Ebenen. „Kurz gesagt geht es bei dem Konzept darum, die notwendigen drastischen Veränderungen, die eine Klimakatastrophe verhindern sollen, so zu gestalten, dass die Lebenssituation aller verbessert wird und die Kosten dafür nicht auf die Beschäftigten abgewälzt werden“, fasst die ÖGB-Vizepräsidentin zusammen.

Das Just Transition Konzept des ÖGB steht hier zum Download bereit: https://bit.ly/3t0SoRy





