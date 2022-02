AK, waff 2 – Digi-Winner: AK und waff unterstützen 3.205 WienerInnen mit 7 Mio. Euro

Bis zu 5.000 Euro für den Erwerb digitaler Kompetenzen wurde zu Erfolgsstory

Wien (OTS) - Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Digitale Kompetenzen sind in allen Branchen und nahezu allen Berufen notwendig. Die AK Wien und der waff unterstützen seit 2019 WienerInnen bei der Aus- und Weiterbildung mit dem Förderinstrument des Digi-Winner. Aus- und Weiterbildungen im Bereich digitaler Kompetenzen werden mit bis zu 5.000 Euro gefördert. Im Rahmen der heutigen Tagung „Weiterbildung – Digitalisierung, Trends und Ressourcen“ von AK und waff werden unter anderem die Ergebnisse der Evaluierung des Digi-Winners vorgestellt.

AK Präsidentin Renate Anderl: „Die Digitalisierung kann für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viele Vorteile bringen und die Zusammenarbeit wesentlich erleichtern. Wichtig dabei ist, dass alle Beschäftigten die Möglichkeit haben, sich die notwendigen digitalen Kompetenzen anzueignen. Nur so können wir sicherstellen, dass alle gleichermaßen vom digitalen Wandel profitieren und keine digitale Kluft in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz entsteht. Die Aus- und Weiterbildung von digitalen Kompetenzen ist dabei ein entscheidender Faktor. Wir müssen den Menschen die Werkzeuge an die Hand geben, um neue Technologien zu verstehen und zu beherrschen. Damit niemand auf dem Weg in die Zukunft zurückbleibt.“

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke stellt fest: „Das große Interesse der Wiener ArbeitnehmerInnen am Digi Winner macht die Förderung zur Erfolgsstory. Dabei ist es mir besonders wichtig, dass auch ArbeitnehmerInnen über 50 Jahre mit dieser Förderung digitale Kompetenzen erwerben, damit sie von den positiven Aussichten am Wiener Arbeitsmarkt profitieren können.“

Großes Interesse am Digi Winner

Der Digi-Winner stößt auf reges Interesse: 3.205 WienerInnen haben bis Ende Dezember 2021 eine Förderung in Anspruch genommen. Die Hälfte der KundInnen machte nur dank der finanziellen Förderung durch den Digi-Winner eine Weiterbildung. Dabei sind Frauen besonders aktiv in der digitalen Weiterbildung. Sie stellen 64,5 Prozent aller AntragstellerInnen. Insgesamt wurde bereits eine Fördersumme von 7 Mio. Euro zugesagt. 2021 wurde so die Finanzierung von 3.800 Kursen ermöglicht.

2021 waren vier Fünftel der KundInnen im Haupterwerbsalter der Gruppe der 25-45-Jährigen, rund neun Prozent unter 25 Jahre und elf Prozent über 45 Jahre. Interessant ist, dass 28 Prozent der über 45-Jährigen Arbeitssuchenden ihre digitalen Kompetenzen gestärkt haben. Das sind weit mehr als in der Gesamtzahl der über 45-jährigen AntragstellerInnen, die elf Prozent ausmachen.

Am meisten nachgefragt sind Weiterbildungen im Bereich Medien- und Grafikdesign, Onlinemarketing, Trainigung/Führung sowie Software- und App-Entwicklung.

Die Zufriedenheit der KundInnen mit dem Digi-Winner ist ausgesprochen hoch. 98 Prozent aller KundInnen sind mit dem Gesamtangebot und der Möglichkeit, Förderanträge online zu stellen, sehr zufrieden oder zufrieden.

Wer wird gefördert?

Die Förderung von bis zu 5.000 Euro bekommt, wer beschäftigt ist, in Wien den Hauptwohnsitz hat, AK Mitglied ist und auch in Wien arbeitet. Dabei können je nach Einkommen 40 bis 80 Prozent der Kurskosten gefördert werden. Auch arbeitslose AK Wien-Mitglieder und WienerInnen, die im Umland arbeiten, werden gefördert. Grundvoraussetzung für eine Förderung ist, dass das Nettoeinkommen maximal 2.500 Euro im Monat beträgt. Nähere Informationen unter

https://www.waff.at/foerderungen/digi-winner/.

Wichtige weitere Rahmenbedingungen

Die berufliche Aus- und Weiterbildung muss bei Kursanbietern stattfinden, die vom waff anerkannt sind. Erste Adresse bei der Auswahl der Weiterbildung ist daher die waff-Plattform www.weiterbildung.at, die über tausende Kursangebote zur Erweiterung und Stärkung digitaler Kompetenzen verfügt.

Informationen zum Förderangebot Digi-Winner bieten das waff Beratungszentrum für Beruf und Weiterbildung unter 01 21748/555 und die AK Hotline 01 501 65/1405.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Peter Mitterhuber

(+43-1) 501 65-12347

peter.mitterhuber @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at



waff - Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

Johann Baumgartner

Mediensprecher

Tel.: +43 1 21748 330

E-Mail: johann.baumgartner @ waff.at