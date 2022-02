VMF Immobilien zieht erfolgreiche Bilanz für 2021 und rüstet sich für 2022

Die Projektentwicklung- und Bauträger Gesellschaft konnte 2021 den Umsatz verdoppeln. Das Wachstum macht nun mehr Mitarbeiter, ein neues Büro und einen neuen Auftritt im Internet notwendig.

Wien (OTS) - Trotz der großen Herausforderungen durch die Pandemie konnte die Projektentwicklung- und Bauträger Gesellschaft VMF Immobilien GmbH im Jahr 2021 deutlich wachsen. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Im vergangenen Jahr konnten wir unseren Umsatz verdoppeln.“ Waren 2020 noch 60.000 Quadratmeter in Planung oder Bau, so waren es 2021 bereits über 100.000. Lukaseder: „Dieses enorme Wachstum bedurfte auch großer Anpassungen im Unternehmen. Wir haben nicht nur neue Mitarbeiter aufgenommen, sondern werden auch 2022 das Team deutlich erweitern.“

Neue Zentrale

Die VMF Immobilien ist mit ihrer Zentrale in das K21 in Brunn am Gebirge umgezogen. Die neue Adresse vor den Toren Wiens besticht durch eine gute Verkehrsanbindung, modernste Architektur und durch einen nachhaltigen Ansatz. Die zertifizierte energieneutrale Bauweise senkt die Betriebskosten auf ein Minimum und hilft somit die Umwelt langfristig zu schonen. Dazu verfügt das Gebäude über eine Photovoltaikanlage, ein eigenes Blockheizkraftwerk zur Strom- und Wärmeproduktion, Absorptionskältemaschinen, Gründächer zur Verbesserung des Mikroklimas und einer Regenwassersammlung zur nachhaltigen Bewässerung der Außenanlagen. Lukaseder: „Die K21-Green Office Bauweise, welche sich durch großflächige Terrassen und intensiv begrünte Flächen im Außenbereich auszeichnet, spiegelt damit auch unseren nachhaltigen Ansatz in unserer Unternehmensphilosophie wider.“

Neue Website

Der neue Auftritt der VMF Immobilien setzt sich auch bei der Webpräsenz fort. Dazu wurde die Website des Unternehmens einem umfassenden Relaunch unterzogen und besticht jetzt durch ein klares Design sowie einer großzügigen Übersicht. Interessenten können sich unter www.vmfimmo.at über alle abgeschlossenen und zukünftigen Projekte informieren und bei Bedarf anmelden. Lukaseder: „Mit unserer neuen Website wollen wir die Kundenkommunikation auf eine neue Ebene heben und auch das umfassende Leistungsspektrum der VMF Immobilien noch deutlicher herausstreichen.“

