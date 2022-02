Restlos gut - Brotverschwendung stoppen

TV-Magazin "Land und Leute", Samstag, 5. März 2022 um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - In Österreich werden viele Lebensmittel weggeworfen. Am häufigsten landen Brot und Gebäck im Müll, jährlich rund 210.000 Tonnen aus Haushalten, Handel und Lebensmittelproduktion. Die Menge entspricht einem Fünftel der vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Österreich. Nicht darin enthalten sind Abfälle aus der Gastronomie. „Land und Leute“ besucht einige Bäckereien in Niederösterreich und stellt ihre Ideen vor, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Dazu gibt es auch Tipps, wie man Brot und Gebäck verwerten kann, das Zuhause übrig bleibt. Selbst aus alten Faschingskrapfen lässt sich noch eine köstliche Nachspeise zaubern, wie uns ein Weinviertler Gastwirt zeigt.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 5. März

*Gesunde Schweine

Wir zeigen am Beispiel eines südsteirischen Schweinemastbetriebs, wie Seuchen- und Krankheitsvorsorge funktionieren kann. Seuchenteppiche, Zäune, aber auch Futter und Stroh aus der Region kommen zum Einsatz.

*Generationen kochen

In Kärnten treffen wir auf die Landjugendgruppe Wolfsberg und ein traditionelles Familienrezept, den Lavanttaler Mostbraten. Die Landjugendgruppe hat außerdem die „Regio.Goas“ erfunden, die bäuerliche Selbstbedienungshütten ins Internet bringt.

*Fahrtraining für Selbstständige

„Land und Leute“ begleitet den Winzer Christian Schnabl bei einem Fahrsicherheitskurs in Niederösterreich. Ein Beispiel für Präventionskurse für Landwirte und Selbständige, die von der Sozialversicherung der Selbständigen finanziell unterstützt werden.

*Tiroler Trachtenwerkstatt

In Kirchbichl in Tirol schneidert und repariert Helene Mayr Trachten aller Art. Auf ihrem liebevoll renovierten 500 Jahre alten Bauernhof hat sie dafür extra eine Werkstätte eingerichtet.

