SPÖ-Deutsch: „Guten Morgen, Herr Schnedlitz“

FPÖ so mit Radikalisierung, Hetze und Spalten beschäftigt, dass sie erst jetzt erkannt hat, dass Teuerung wichtiges Thema ist – FPÖ nichts weiter als Trittbrettfahrer

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigt die heutige unqualifizierte Wortmeldung von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz in Sachen Teuerung, wie abgemeldet und inhaltsleer die FPÖ bei wichtigen gesellschaftspolitischen Themen ist. „Die FPÖ unter Kickl und Schnedlitz ist so mit Radikalisierung, Hetze und Spalten beschäftigt, dass sie offenbar erst jetzt erkannt hat, dass das Bekämpfen der Teuerungswelle ein wichtiges Thema ist. Da kann man nur sagen: Guten Morgen, Herr Schnedlitz“, betonte Deutsch heute, Mittwoch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Dass sich die FPÖ jetzt plötzlich den Kampf gegen die Teuerung auf die Fahnen schreibt, ist lachhaft und unglaubwürdig. Die FPÖ hat genauso wie ihr einstmaliger Koalitionspartner ÖVP monatelang untätig zugeschaut, wie die Preise explodieren. Während die SPÖ einen Lösungsvorschlag nach dem anderen zur Bekämpfung der Teuerung vorgelegt hat, hat die FPÖ Verschwörungstheorien und Fake News verbreitet und mit ihrer unverantwortlichen Politik die Bevölkerung verunsichert. Jetzt ist die FPÖ wieder einmal als Trittbrettfahrer unterwegs und versucht die eigene Inhalts- und Ideenlosigkeit zu kaschieren, indem sie sich mit fremden Federn schmückt und die Lösungskonzepte der SPÖ kopiert“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

