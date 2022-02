Aviso – MPKA – Einladung, 28. Februar 2022, 15.30 Uhr, Online-Veranstaltung – Blackout – und plötzlich gehen die Lichter aus

Vortrag und Diskussion mit Generalmajor Bruno Hofbauer - Blackout - die unterschätzte Katastrophe

Wien, (OTS) - Der MPKA (Motor Presse Klub Austria) lädt die Vertreter und Vertreterinnen der Medien zur Online Veranstaltung „Blackout – die unterschätzte Katastrophe“ mit Generalmajor Bruno Hofbauer, ein.

Blackout – belächelt, unterschätzt. Eine Situation, die jederzeit eintreffen kann. Experten sind sich einig - es ist nicht mehr die Frage, ob es zu einem Blackout kommt, sondern nur noch wann und wie lange. In einer Gesellschaft, die so stark von Elektrizität und Telekommunikation abhängig ist, ist das ohne Vorwarnung ein großes Problem. Es gibt Beispiele die uns zeigen, dass wir uns darauf vorbereiten sollten. Auch gezielte Cyberattacken von Hackern sind diesbezüglich eine Gefahr.

Was funktioniert nicht mehr? Z. B. alle vernetzten, von der Stromversorgung abhängigen Infrastrukturen, wie Telefone, Handys, Internet, Bankomat, Zahlsysteme Tankstellen, Ampeln, viele öffentliche Verkehrsmittel, Lifte, …Probleme bei der Versorgung mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, …. Im eigenen Haushalt sind vor allem Licht, Kühlgeräte und die meisten Heizsysteme betroffen. Notrufe können nicht mehr abgesetzt werden….

Einladung: Online Veranstaltung – Blackout - und plötzlich gehen die Lichter aus

Termin: 28. Februar 2022, 15.30 Uhr

Vortrag/Diskussion mit Generalmajor Bruno Hofbauer (Generalstab / Österreichisches Bundesheer Capability Director / Leiter Direktion Fähigkeiten & Grundsatzplanung)

- Was ist ein Blackout?

- Warum betrifft uns dieses Thema?

- Warum ist das ein Thema für das Bundesheer?

- Was kann jeder für sich tun?

Generalmajor Bruno Hofbauer: Geb. 1967 in Graz; 1989-92 Theresianische Militärakademie Wr. Neustadt, Infanterieoffizier; 1992 Ausmusterung zur Garde, Verwendung als Zugs- und Kompaniekommandant; 1997-2000 15. Generalstabslehrgang; anschließend G3/Militärkommando Wien, Verwendung im BMLV/Generalstabsbüro, ab 2003 internationale Stabsverwendung im Internationalen Militärstab/NATO und während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe zur EU-Fähigkeitsentwicklung (Headlinegoal Task Force). 2007 österreichischer Nationaler Kontingentskommandant und Chief Joint Military Affairs im EUFOR Hauptquartier in Sarajewo/Bosnien und Herzegowina. 2007 bis 2011 Verwendung an der Landesverteidigungsakademie in Wien als Leiter des Referats Operative Führung.

Ab Sommer 2011 Leiter der Generalstabsabteilung im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport. 2014 / 2015 Truppenverwendung als Kommandant der 3. Panzergrenadierbrigade in Mautern. Danach wieder Leiter der Generalstabsabteilung im BMLVS.

Von September 2017 bis Juli 2021 Leiter der Gruppe Grundsatzplanung im Generalstab/BMLVS.

Seit Juli 2021 Überleitungsverantwortlicher der Direktion Fähigkeiten und Grundsatzplanung und Fähigkeitsdirektor der Generaldirektion für Landesverteidigung.

Seit 2001 Ständiger Mitarbeiter der „Österreichischen Militärischen Zeitschrift“ – Spezialgebiet USA und ab Mitte der 1990er Jahre Autor der Serie „Militär International“ für die Zeitschrift „Truppendienst“.

Publikationen zu Fragen der operativen Führung, der Militärstrategie und Streitkräfteplanung. Autor des Buches „Moderne Seemacht“. Lehrauftritte an der Landesverteidigungsakademie zu Fragen der Militärstrategie und Streitkräfteplanung sowie Seemacht.

Mitglied der Wissenschaftskommission beim BMLV.

Anmeldung unter office @ mpka.at Sie erhalten dann den Zugangslink. Die Veranstaltung findet in Kooperation VRÖ (Verband der Reifenspezialisten Österreichs) und MPKA statt.

Rückfragen & Kontakt:

MPKA/Motor Presse Klub Austria

Renate Okermüller

office @ mpka.at

Tel.: 0043 664 13 81 689