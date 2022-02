Einladung zur Pressekonferenz: Welt-HPV-Tag: ExpertInnen drängen auf Fortschritt bei HPV-Impfung

MSD-Förderpreis soll mehr Bewusstsein schaffen

Wien (OTS) - In Österreich erkranken jährlich etwa 400 Frauen an Gebärmutterhalskrebs und ca. 6.000 Frauen erleiden operationsbedürftige Vorstufen. Über 70 Prozent der Diagnosen sind dem Humanen Papillomavirus (HPV) zuzuschreiben, einer sexuell übertragbaren Virusinfektion[1]. Den besten Schutz vor einer HPV-Infektion bietet die Impfung. Diese zeigt die beste Wirkung, wenn sie im jungen Alter erfolgt – bestenfalls vor den ersten sexuellen Kontakten.[2] In Österreich wird die Impfung bereits seit 2014 für Kinder bis 12 Jahre kostenlos angeboten.[3] Dennoch wird sie noch immer zu wenig in Anspruch genommen, nur rund 40 Prozent sind auch geschützt.[4] Umso wichtiger ist es, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen.

Anlässlich des Welt-HPV-Tags am 4. März 2022 informiert die Arbeitsgruppe für Gynäkologische Onkologie (AGO Austria) über ihr 6-Punkt-Programm zu HPV und weist insbesondere auf das WHO-Ziel 2030 einer 90-prozentigen Durchimpfungsrate hin.

Darüber hinaus wird zu diesem Anlass der „MSD-FÖRDERPREIS zur Aufklärung über Humane Papillomaviren“ vorgestellt, der Projekte zur Bewusstseinsförderung bei HPV unterstützt. +++

Es informieren (in alphabetischer Reihenfolge):

Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Christoph GRIMM, Klinische Abteilung für Allgemeine Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie, Medizinische Universität Wien. Präsident elect der Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie (AGO)

Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria PAULKE-KORINEK, PhD, Leiterin der Abteilung Impfwesen im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz



OA Dr. Christian SCHAUER, Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie (AGO), Abteilung für Gynäkologie, Barmherzige Brüder Krankenhaus Graz

Nadja WAGNER, Ehemalige HPV-Betroffene

Datum: Dienstag, 01. März 2022, 09.30 Uhr, APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Live Stream ab 09:30 Uhr unter: https://events.streaming.at/hpv-20220301

Um Anmeldung wird gebeten: presse @ finefacts.at



Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19-Bestimmungen ist die persönliche Anwesenheit nur mit Anmeldung möglich

