25 Millionen Umsatzsteigerung: Fressnapf Österreich baut Marktführerschaft weiter aus

Salzburg (OTS) - Fressnapf Österreich wächst weiter und verzeichnet in der Bilanz 2021 einen Jahresumsatz von insgesamt 240 Millionen Euro. Dieser Jahresumsatz entspricht einem absoluten Wachstum von 25 Millionen Euro im Vorjahresvergleich. Ein weiterer Meilenstein: Erstmals beträgt der Umsatz der exklusiv bei Fressnapf erhältlichen Marken 130 Millionen Euro – ein Plus von 9,6 %. Diese weitere Erfolgsgeschichte erfüllt Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich mit Dankbarkeit und Demut: „Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass Tierliebe keine Krise kennt. Wir entwickeln uns in einer resilienten und hochemotionalen Branche auf allen Kanälen und in allen Ländern deutlich positiv und profitabel. Diese Entwicklung führe ich auf drei wichtige Faktoren zurück: die Leidenschaft unserer Mitarbeiter, sowie unsere klare Unternehmens-Strategie, uns vom kanalübergreifenden Versorger zum Umsorger zu entwickeln und ein Ökosystem für Tierhalter zu schaffen.“



Fressnapf Österreich beendet das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresumsatz von insgesamt 240 Millionen Euro. Somit setzt Fressnapf Österreich mit über 130 Filialen auch 2021 seine positive Entwicklung fort und steigert seinen Gesamtumsatz um 12 %. Dies entspricht einem Plus von 25 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Das Wachstum im stationären Handel beträgt 10 %. In den kommenden zwei Jahren sind weitere Fressnapf-Filialen inkl. XXL-Fressnäpfen sowie Fressnapf-Salons geplant. „Diese digitalen und vernetzten Filialen werden unser Ökosystem noch erlebbarer machen. Dadurch werden wir unsere Kund:innen mit einem optimalen Einkaufserlebnis begeistern“, sagt Aigner.

Digitalisierung als Erfolgsfaktor

Vom erfolgreichen Online-Shop über die vielen Follower auf den Social-Media-Kanälen bis zur internen Weiterbildung durch die Fressnapf-Akademie mittels Webinaren: Fressnapf Österreich setzt auf Digitalisierung. Ein bedeutender Wachstumstreiber der vergangenen beiden Jahre war der Online-Kanal. Mit einem Umsatz-Plus von 40 % bzw. 4,8 Millionen Euro zum Vorjahr wurde das ambitioniert geplante Wachstum deutlich übertroffen. Mit dem E-Commerce-Kanal wurden insgesamt 17,5 Millionen Euro erwirtschaftet. „Wir erleben, dass der Online-Umsatz das stationäre Geschäft nicht kannibalisiert. Der Fressnapf-Online-Shop überzeugt mit einem deutlich erweiterten Sortiment an Markenartikeln und erfolgreichen exklusiv bei Fressnapf erhältlichen Marken.“, betont Aigner. „Wir sind mit unserer Omni-Channel-Strategie und den Filialen vor Ort für eine nachhaltig profitable Entwicklung strategisch bestens aufgestellt.“, so Aigner weiter.

Fressnapf-Exklusivmarken weiter im Aufwind

Bedeutenden Anteil an der Umsatzentwicklung haben neben den bekannten Industriemarken auch die 16 exklusiv bei Fressnapf erhältlichen Marken mit einem Sortimentsanteil von 54 Prozent. Erstmals haben die exklusiv bei Fressnapf erhältlichen Marken im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 130 Millionen Euro erzielt. Diese 130 Millionen Euro entsprechen einem Plus von rund 9,6 % zum Vorjahr. Die Exklusivmarken wurden konsequent weiterentwickelt, wodurch sowohl die Sortimentsbreite als auch die Sortimentstiefe erhöht werden konnten. Mit „Naturally Good“ steht den Kunden ein hochwertiges Tierzubehör aus überwiegend nachhaltigen Materialien und damit aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen zur Auswahl.

Fressnapf-Ökosystem vom Versorger zum Umsorger

Neben dem Wachstum im stationären Geschäft legt Fressnapf den Fokus auch auf neue Geschäftsfelder als Schlüssel zum Erfolg. Mit PAYBACK und dem Fressnapf-Onlineshop wurden wichtige Grundsteine für kundenzentrierte Geschäftsfelder gelegt. Mit dem Fressnapf Pfotenclub hat man seit 2012 ein erfolgreiches Kundenbindungsprogramm etabliert.

Mithilfe des Pfotenclubs erhalten Hunde- und Katzenbesitzer ein Tierleben lang kostenlos altersbezogene Informationen und Tipps zu ihrem Haustier. Ebenso steht eine E-Mailserviceline zu einer allgemeinen Tierärztin, einer Verhaltenstrainerin für Hunde und einer Verhaltensmedizinerin für Katzen zur Verfügung. Ziel des Fressnapf Pfotenclubs ist, die Bedürfnisse des Haustieres in den Mittelpunkt zu stellen und den Tierbesitzer mit lebensabschnittsrelevanten Informationen zu unterstützen. Auch ergänzt der Service „Fressnapf Reisen“ mit seinem einmaligen Angebot für Hundebesitzer das Portfolio als der Fachhändler für Haustiere. Aktuell sind über 100 hundefreundliche Hotels, Pensionen und Campingplätze - mit Schwerpunkt Österreich - im Angebot. Um dem Kunden bei der Auswahl seines Urlaubsortes besser behilflich zu sein, wurde extra eine Pfotenkategorisierung entwickelt, um die Hundefreundlichkeit der Hotels besser darstellen zu können (eine Pfote = Hunde sind willkommen, 5 Pfoten = der Hund ist König). Weitere Services wie Fressnapf Training, eine digitale Trainings-/Beratungsplattform für Hunde- und Katzenbesitzer oder Dr. Fressnapf sind in der Pipeline für Österreich. „Mit diesen Services ergänzen wir die Strategie des Fressnapf-Ökosystems perfekt und sind damit strategisch auf dem richtigen Weg für die Zukunft“, zeigt sich Hermann Aigner zufrieden.

Tierliebe kennt keine Krise: Auch in Pandemie-Zeiten das Tierwohl im Auge

Eine Rundum-sorglos-Welt für Mensch und Tier zu schaffen, heißt für die Fressnapf-Gruppe auch, sich für Tierschutz stark zu machen. Unter dem Dach der Fressnapf-Initiative „Tierisch engagiert“ konnten im vergangenen Jahr österreichweit mehr als 225.000 Euro an ausgewählte Einrichtungen und Projekte weitergegeben werden. Zusätzlich dazu spendeten Fressnapf-Kunden über die Futterboxen in den Filialen 192 Tonnen Tierfutter für regionale Tierschutzeinrichtungen. Im Rahmen der Spendenaktion „Tierheimwünsche werden wahr“ wurden im Dezember rund 13.000 tierische Weihnachtswünsche mit Tiernahrung und -zubehör erfüllt. Ein Fixpunkt ist der jährliche „Tierisch engagiert“-Award. Bei dieser österreichweit größten Tierschutz-Gala werden ehrenamtliche Tierschutzprojekte sowie Tierische Helden geehrt. Bei der Veranstaltung wurden 2021 55.000 Euro für den österreichischen Tierschutz gespendet. Zusätzlich wurde den „Tierisch engagiert“-Projekten Kinderburg Rappottenstein, dem österreichischen Naturschutzbund sowie dem Verein e.motion Spenden in der Gesamthöhe von 80.000 Euro für ihre Projekte im Bereich Zusammenleben Mensch und Tier überreicht. „Tierschutz ist ein Thema, das uns als Unternehmen sehr am Herzen liegt. Daher unterstützen wir soziale Organisationen und engagierte HelferInnen dabei, ihre wichtige Arbeit für den Tierschutz und das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier weiterzuführen und so einen großen Anteil zum Tierschutz zu leisten.“, sagt Hermann Aigner.

Halbe Milliarde Umsatzplus: Fressnapf-Gruppe baut europäische Marktführerschaft konsequent aus

Mit einem Umsatzplus von mehr als einer halben Milliarde Euro hat die Fressnapf-Gruppe ihre Erwartungen für das Jahr 2021 deutlich übertroffen. Ein Jahresumsatz von 3,17 Milliarden Euro entspricht einem absoluten Wachstum von 19,8 Prozent bzw. 516 Millionen Euro im Vorjahresvergleich. In die konsequente Umsetzung des Ökosystems hat das Krefelder Unternehmen im vergangenen Jahr mehr als 100 Millionen Euro aus eigenen Mitteln investiert: 120 neue Märkte wurden eröffnet, Wettbewerber in Dänemark und Irland akquiriert und integriert und alle elf Länder der Fressnapf-Gruppe sind nun an den Onlineshop angeschlossen. Mit dem E-Commerce-Kanal wurden insgesamt 245 Millionen Euro erwirtschaftet. Ein Plus von 54 Prozent bzw. 94 Millionen Euro zum Vorjahr. „Das ist ohne Frage eine starke Botschaft auch an den Wettbewerb. Wir wollen weiter im E-Commerce beschleunigen, auf Augenhöhe sein und so exzellent sein, wie die guten Pure Player – haben aber gleichzeitig für den Kunden viel mehr zu bieten“, sagt Torsten Toeller.

Über die Fressnapf-Gruppe:

Fressnapf ist österreichweit mit 133 Filialen Marktführer bei Tierfutter und -zubehör. Die österreichische Fressnapf Handels GmbH wurde 1997 gegründet und ist einer der erfolgreichsten Auslandsmärkte der Fressnapf-Gruppe. Im Jahr 2021 hat Fressnapf Österreich einen neuen Rekordumsatz von 240 Millionen Euro erzielt. Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit Eröffnung des ersten „Freßnapf-“Fachmarktes 1990 in Erkelenz (NRW) ist Gründer Torsten Toeller unverändert Unternehmensinhaber. Sitz der Unternehmenszentrale ist Krefeld, weitere Büros gibt es in Düsseldorf, Venlo (NL) sowie den zehn Landesgesellschaften. Heute gehören rund 1.800 Fressnapf- bzw. Maxi Zoo- Märkte in elf Ländern sowie fast 15.000 Beschäftigte aus über 50 Nationen zur Unternehmensgruppe. In Deutschland wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbstständigen Franchisepartnern betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen. Mehr als 2,6 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielt die Unternehmensgruppe jährlich. Darüber hinaus ist die Fressnapf-Gruppe Förderer verschiedener, gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement unter der Initiative „Tierisch engagiert“ stetig aus. Mit der Vision „Happier Pets. Happier People.“ versteht sich die Fressnapf-Gruppe kanalunabhängig als kundenzentriertes Handelsunternehmen, welches ein Ökosystem rund um das Haustier erschafft. Zum Sortiment gehören aktuell 16 exklusiv bei Fressnapf l Maxi Zoo erhältliche Marken aller Preiskategorien. Die Mission des Unternehmens lautet: "Wir verbinden auf einzigartige Weise, rund um die Uhr und überall Produkte, Services, Dienstleistungen sowie Tierliebhaber und ihre Tiere und machen so das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher!"

