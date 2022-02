Auf Expansionskurs: Österreichisches Start up Invenium startet Zusammenarbeit mit Telefónica Deutschland

Wien (OTS) - Mit Jahresbeginn 2022 ist Invenium Data Insights nach dem Launch in Österreich und erfolgreichen Markteintritten in Slowenien, Serbien und Bulgarien nun durch die Partnerschaft mit Telefónica Deutschland in einem weiteren Land aktiv. Invenium bezieht dabei die anonymen DSGVO-konformen aggregierten Bewegungsdaten von Telefónica, um für einen der größten Binnenmärkte weltweit für den Sektor Retail-Tourismus detaillierte Analysen anbieten zu können.



Invenium Data Insights ist ein Hochtechnologie Spin-off der TU Graz mit Fokus auf Erstellung anonymer Verkehrs- und Bewegungsstromanalysen. Die zur Berechnung der anonymen Datenbasis eingesetzten Algorithmen wurden von Invenium entwickelt und wissenschaftlich verifiziert. Denn: In vielen Bereichen der Wirtschaft und des kommunalen Lebens spielt die Frage der geografischen Herkunft der Gäste, KundenInnen oder PendlerInnen sowie die Reihenfolge der Nutzung von Angeboten, wie zum Beispiel Sehenswürdigkeiten, eine immer zentralere Rolle. So ist es zum Beispiel für TouristikerInnen spannend zu wissen, welche Gäste Sehenswürdigkeiten in welcher Reihenfolge und zu welchen Uhrzeiten verstärkt frequentieren.



„Ziel dieser Expansion ist es, das Wachstum von Invenium voranzutreiben und mit den Insights aus den Analysen der Bewegungsdaten unterschiedlichen Branchen eine detaillierte Datengrundlage für Entscheidungen bieten zu können. Mit der Kooperation mit Telefónica Deutschland sind wir diesem Ziel einen großen Schritt nähergekommen“, sagt Mario Mayerthaler, CEO Invenium Data Insights.



Datenschutz wird groß geschrieben

Invenium verpflichtet sich zur Einhaltung höchster Standards bei Datenschutz und Informationssicherheit und setzt umfangreiche Maßnahmen, um die Sicherheit der Daten von Kundinnen und Kunden zu gewährleisten. Die Bewegungsanalysen sind TÜV-zertifiziert und DSGVO-konform.

Über Invenium

Invenium, ein Start Up, das aus einem Spin-off der TU Graz und des Grazer Know-Centers hervorgegangen ist, schafft unter der Verwendung von hochmodernen algorithmischen Modellen, leistungsfähiger Big-Data Technologie und künstlicher Intelligenz auf anonymisierten Mobilfunksignalisierungsdaten, eine neuartige Sichtweise auf menschliche Bewegungsströme und -muster. Alle Infos zu Invenium unter www.invenium.io



Über Telefonica

Telefónica Deutschland ist einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunk betreut O2 / Telefónica Deutschland über 45 Millionen Mobilfunkanschlüsse (inkl. M2M; Stand 30.09.2021). Unter der Kernmarke O2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das Unternehmen Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilen Datendiensten. Basis hierfür ist das auf einer höchst belastbaren GSM-, UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. Gleichzeitig baut das Unternehmen ein leistungsfähiges und energieeffizientes 5G-Netz auf. Telefónica Deutschland stellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- und Highspeed-Internet-Produkte auf Basis unterschiedlicher Technologien zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Mario Mayerthaler

CEO Invenium

+43664 66 32326



presse @ invenium.io