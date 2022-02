Neue Gesprächs-Reihe im ORF RadioKulturhaus: „Was die Welt zusammenhält“

Wien (OTS) - In der neuen Gesprächs-Reihe „Was die Welt zusammenhält“ treffen im RadioKulturhaus führende Wissenschafter/innen auf Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Medien, um sich über die Zukunft auszutauschen. In der ersten Ausgabe am Mittwoch, den 2. März sind dies Physikerin Ulrike Diebold und Bestseller-Autor Marc Elsberg. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im KlangTheater.

Sie kommen für eine Stunde zusammen, um zu reden: Zwei Menschen, die in ganz und gar unterschiedlichen Berufen erfolgreich sind, tauschen ihre Gedanken und Ideen aus. Wie steht es in den jeweiligen Bereichen um Neugier, Kreativität und Konkurrenzdenken? Wie geht die Gesellschaft mit Wissenschaft und die Wissenschaft mit der Gesellschaft um? Welche Rolle spielt das Scheitern am Weg zum Erfolg? Was kann man voneinander lernen? Die von Günter Kaindlstorfer moderierte Reihe „Was die Welt zusammenhält“ bringt Personen aus unterschiedlichen Disziplinen zum Gespräch zusammen, Wissenschafter/innen und Forschende treffen auf Persönlichkeiten aus Politik, Medien und Kultur.

In der ersten Ausgabe von „Was die Welt zusammenhält“ sind die Physikerin Ulrike Diebold und der Bestseller-Autor Marc Elsberg zu Gast. Ulrike Diebold ist Professorin für Oberflächenphysik an der Technischen Universität Wien. Sie untersucht das Verhalten von Atomen auf Metalloxiden – ein weltweit vielbeachtetes Forschungsgebiet, das etwa bei der Entwicklung neuartiger Katalysatoren eine entscheidende Rolle spielt. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter auch der Wittgensteinpreis des Wissenschaftsfonds FWF – die höchste wissenschaftliche Auszeichnung in Österreich. Sie ist Mitglied in der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der European Academy of Sciences, der Academia Europeae sowie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Marc Elsberg war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in Wien und Hamburg sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“. Heute lebt und arbeitet er als Autor in Wien. Mit seinen internationalen Bestsellern „Blackout“, „Zero“ und „Helix“ wurde er zum Meister des Science-Thrillers.

Die erste Ausgabe von „Was die Welt zusammenhält“, eine Reihe in Kooperation mit FWF Der Wissenschaftsfonds, findet am Mittwoch, den 2. März im KlangTheater des ORF RadioKulturhauses statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

