Vollath: Sorgfaltspflicht für Unternehmen endlich in Reichweite!

EU-Kommission stellt Gesetz zur Überwachung von Lieferketten vor

Wien (OTS/SK) - „Nachdem die offizielle Präsentation mehrmals verschoben wurde, legt die Europäische Kommission heute endlich unter der Bezeichnung ‚Directive on Corporate Sustainability Due Diligence‘ den Gesetzesvorschlag für ein ‚Lieferkettengesetz‘ vor. Sie kommt damit der langjährigen Forderung des EU-Parlaments nach. Dieses hatte bereits im März des vergangenen Jahres eine Position für ein verbindliches Lieferketten-Gesetz verabschiedet“, berichtet SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath. ****

Vollath weiter: „Es ist höchste Zeit, dass Europa ein strenges Lieferkettengesetz bekommt. Unternehmen müssen endlich Verantwortung für Klimakrise, Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutung entlang der europäischen Lieferketten übernehmen. Güter, die auf dem europäischen Markt zirkulieren und von uns täglich konsumiert werden, werden häufiger als wir glauben unter widrigsten Bedingungen und unter massiven Menschenrechtsverletzungen hergestellt. Die natürlich bisher schon mögliche freiwillige Sorgfaltspflicht hat sich als nicht wirksam herausgestellt. Menschenrechte brauchen verbindliche Gesetze. Werden diese nicht eingehalten, müssen Sanktionen folgen.“

„Unsere Aufgabe im Europäischen Parlament ist es nun, den Vorschlag der Kommission genau unter die Lupe zu nehmen. Unser Ziel ist es, das Gesetz so ambitioniert und so streng wie möglich zu gestalten, um verbindliche Standards für europäische Unternehmen, aber auch Subunternehmen und Nicht-EU-Unternehmen, die im EU-Binnenmarkt aktiv sind, einzuführen“, so die EU-Abgeordnete. Vollath betont, dass jetzt nicht noch mehr Zeit verstreichen darf: „Das Lieferkettengesetz muss absolute Priorität haben. Es ist einer der wichtigsten Schlüssel, um nachhaltig und konsequent gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen vorzugehen.“ (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann

Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+43 660 562 11 99

jakob.flossmann @ europarl.europa.eu