Hammer: Österreichischer Arbeitsmarkt entwickelt sich gut, Regierung schafft Rahmenbedingungen für Arbeit und Wohlstand

Arbeitsminister Kocher „Vollprofi“ an der richtigen Stelle – Positive Entwicklung Resultat der zielgerichteten Politik der Regierung aus Volkspartei und Grünen

Wien (OTS) - „Die Arbeitsmarktsituation in Österreich ist trotz nicht einfacher Rahmenbedingungen sehr gut. Und diese Bundesregierung, Arbeitsminister Martin Kocher und wir als Volkspartei werden auch weiterhin um jeden Arbeitsplatz kämpfen – denn jede und jeder Arbeitslose ist eine bzw. einer zu viel“, betont ÖVP-Mandatar Michael Hammer anlässlich der heutigen Aktuellen Stunde im Nationalrat zum Thema „Hervorragende Arbeitslosenzahlen: Kommende Herausforderungen für den Arbeitsmarkt“.

Derzeit würden sich rund 380.000 Personen in Arbeitslosigkeit oder Schulungen befinden, insgesamt seien 3,8 Millionen Menschen in Österreich unselbständig erwerbstätig. Hammer: „Das ist ein All-Time-High, das ein eindrucksvolles Resultat der zielgerichteten Politik der Regierung darstellt. Und es zeigt, dass sowohl die Unternehmen als auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Zuversicht und Engagement entscheidend beigetragen haben, den österreichischen Wirtschaftsmotor wieder zum Laufen zu bringen.“ Die Koalition aus Volkspartei und Grünen habe daneben mit Maßnahmen wie den Coronahilfen oder der Kurzarbeit die richtigen Schritte gesetzt. „Die weiteren Öffnungen am 5. März werden überdies ein weiterer ‚Booster‘ für die Konjunktur sein. Alles in allem dürfen wir stolz auf das Erreichte sein“, sagt Hammer weiter.

Klar sei aber, dass es nach wie vor große Herausforderung in der Arbeitsmarktpolitik gebe, die es zu bewältigen gelte: Etwa das strukturelle Missverhältnis zwischen Qualifikation und offenen Stellen, die 130.000 Langzeitarbeitslosen oder auch die demografischen Veränderungen, die sich durch die anstehenden Pensionierungen geburtenstarker Jahrgänge in den nächsten zehn bis 15 Jahren zeigen werden. Hammer: „Mit Martin Kocher ist ein Vollprofi der zuständige Fachminister, und in der Bundesregierung und im Parlament unternehmen wir alle Anstrengungen, um auch künftig Wohlstand und Arbeit zu sichern.“

Hierzu gebe es konkrete Pläne der Regierung, wie beispielsweise die verstärkte Fokussierung auf Qualifizierung und Fachkräfte, Maßnahmen, um vermehrt Frauen in Beschäftigung zu bringen – Stichwort „Fair plus Service“ –, die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit oder qualifizierte Zuwanderung durch die Stärkung der Rot-Weiß-Rot-Card. Zusätzliche Impulse würden durch die frühzeitige Erkennung des Arbeitskräftebedarfs in Betrieben sowie durch die Aktion „Sprungbrett“ – die 50.000 Menschen wieder in Beschäftigung bringen soll – gesetzt. „Und die Aktion ‚Sprungbrett’ wird im Unterschied zu SPÖ-Aktion ‚20.000‘ kein Placebo sein, sondern tatsächlich für Beschäftigung und damit für Wohlstand sorgen“, hält der ÖVP-Abgeordnete fest.

„Zusammengefasst: Österreich entwickelt sich gut. Die Bundesregierung und Arbeitsminister Martin Kocher arbeiten mit ganzer Kraft dafür, die besten Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft und die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu gewährleisten“, schließt Hammer. (Schluss)

