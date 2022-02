procon Unternehmensberatung wird Teil der T&O Group

Unsere Wege haben sich bereits öfter getroffen und wir haben festgestellt, dass uns fachlich und menschlich viel verbindet. Dr. Karl Wagner, Dr. Roman Käfer, Marek Borgstedt

Wien (OTS) - Die procon Unternehmensberatung GmbH ist nun Teil der T&O Group, um auch in Zukunft nachhaltige Erfolge sicherzustellen.

„ Unsere Wege haben sich bereits öfter getroffen und wir haben festgestellt, dass uns fachlich und menschlich viel verbindet. “

Mit diesem Gedanken haben Dr. Karl Wagner und Dr. Roman Käfer von procon mit Marek Borgstedt von T&O Unternehmensberatung die Idee eines gemeinsamen Unternehmens entwickelt. Nachdem procon seit 1996 in Österreich als Unternehmensberatung für verschiedene Managementsysteme tätig war, ist sie nun seit Jänner 2022 mit T&O Industrial Excellence, T&O Mobility Maintenance und GEPRO unter dem Dach der T&O Group zu einem Unternehmen geworden.

Dabei bleibt procon an ihrem Standort in Wien erhalten und bietet weiterhin die gewohnten Leistungen für ihre Kund*innen und Partner*innen an. Die Schwerpunkte auf Unternehmensberatung, Managementberatung und Training bleiben weiterhin erhalten. Durch die Zusammenarbeit unter der T&O Group ergeben sich außerdem neue Synergien, besonders in den Bereichen Industrie, Layout- und Logistikplanung sowie Performance.

Mit T&O geht procon die Partnerschaft mit einem exzellenten Unternehmen ein, das mittlerweile 3 aufeinanderfolgende Auszeichnungen als TOP Consultant sowie als TOP Arbeitgeber Mittelstand für sich gewinnen konnte.

Die T&O Group umfasst damit ca. 60 Mitarbeiter*innen im gesamten DACH-Raum und kann auf über 80 Jahre Unternehmenserfahrung bauen. Das gibt Sicherheit in der Kapazitätsbereitstellung für Kund*innen und bringt Stabilität in möglichen Krisen. Damit wird die bestmögliche Betreuung von Kund*innen und Partner*innen weiterhin sichergestellt.

Newsletter Zum Newsletter anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Fanny Abrari

procon Unternehmensberatung GmbH

Heiligenstädter Straße 31, Stiege 3, Top 401

A-1190 Wien

Tel.: +43 (1) 367 91 91-0

E-Mail: marketing @ procon.at

Web: procon.at