GLOBAL 2000-Studie: Ausstieg aus klimaschädlichem Erdgas in Linz gefordert

Linz (OTS) - In der aktuellen Studie „So heizen Österreichs Landeshauptstädte“ von GLOBAL 2000 wurde die Wärmeversorgung der österreichischen Landeshauptstädte untersucht. Linz hat immer noch einen hohen Anteil an klimaschädlichem Erdgas und nutzt vorhandene klimafreundliche Potenziale zu wenig. „Mit dem vom Bürgermeister ausgegebenen Leitbild der ‚klimafreundlichen Industriestadt‘, kann Linz eine positive Richtung einschlagen. Dass nun mit der Linz AG ein Klimaneutralitätskonzept erarbeitet werden soll, bietet die Chance, jetzt eine wirksame Strategie für den Ausstieg aus klimaschädlichem Erdgas zu erarbeiten. Die Nutzung von industrieller Abwärme sollte dabei viel stärker als bisher berücksichtigt werden. Linz hat das Potenzial zum Vorreiter zu werden, dafür ist allerdings noch viel zu tun“, so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Erdgas hat einen Anteil an der Wärmeversorgung von 19 Prozent und Fernwärme von 59 Prozent*. 51 Prozent der Fernwärme kommt aus Heizkraftwerken, die mit Erdgas betrieben werden. Der Rest stammt aus Abfallverbrennung (26 Prozent), Biomasse (12 Prozent) und Abwärme (11 Prozent). Auffällig ist, dass in Linz der Anteil aus industrieller Abwärme an der Fernwärmeerzeugung nur halb so hoch ist wie in Graz, obwohl Linz als bedeutende Industriestadt hohe Potenziale zur Nutzung von Abwärme aufweist. Diese Potenziale sollten bei der zukünftigen Ausrichtung der Wärmeversorgung viel stärker berücksichtigt werden.

Die gesamte Landeshauptstädte-Studie finden Sie HIER.

Alle Grafiken zur Studie finden Sie HIER.

*Auf Basis der beheizten Fläche

