PartnerFonds AG: Gute Entwicklung der Beteiligungen - Schritte zur Verwertung von Blue Cap Aktien werden geprüft

München (ots) - Die verbliebenen Beteiligungen der PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") haben auch in der Liquidation der Gesellschaft ihre gute Entwicklung fortgesetzt. Die romwell GmbH & Co. KG ("romwell") hat nach vorläufigen Geschäftszahlen das Jahr 2021 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum beendet. Die Herausforderungen des Marktes in 2021, wie z.B. Preissteigerungen und Rohstoffknappheit, konnten gut bewältigt werden. Auch der Start in das Geschäftsjahr 2022 verläuft verheißungsvoll - es wird mit weiterem Wachstum geplant. Die Blue Cap AG ("Blue Cap") hat mitgeteilt, dass nach ersten vorläufigen Berechnungen im Rahmen der laufenden Erstellung des Konzernjahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 ein Konzernumsatz von rund 265 - 270 Mio. Euro (Vorjahr: 233 Mio. Euro) und eine adjusted EBITDA-Marge in Höhe von rund 8,5 - 9,0% (Vorjahr: 7,6%) erwartet wird. Beide Werte weisen damit deutliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahr auf und stellen neue Höchstwerte für die Blue Cap AG dar.

Nach dem Ablauf des Sperrjahres bei der PartnerFonds ist eine Verwertung der Blue Cap Aktien jetzt grundsätzlich möglich und sinnvoll. PartnerFonds wird daher nunmehr Schritte für eine aus Sicht der PartnerFonds optimale, aber kursschonende Verwertung von Blue Cap Aktien prüfen. Trotz der beschlossenen Liquidation der PartnerFonds wird die PartnerFonds auch weiterhin keine Aktien der Blue Cap über den börslichen Handel verkaufen.

Dr. Henning von Kottwitz, Abwickler der PartnerFonds AG i.L., kommentierte: "Das Feedback aus dem Markt bezüglich Blue Cap ist sehr positiv - wir nehmen ein großes Interesse von Investoren war. Insofern bin ich zuversichtlich, dass die geplante Verwertung erfolgreich sein wird und damit auch die weitere Entwicklung von Blue Cap unterstützt wird. "

