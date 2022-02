#ZeroCon22: Weltkonferenz zur Barrierefreiheit bringt Innovationen nach Wien

Vom 23. bis 25. Februar findet die Zero Project Conference 2022 statt.

Wien (OTS) - Bei der Zero Project Conference vom 23. bis 25. Februar 2022 wird Wien zur Drehscheibe für Innovationen zur Barrierefreiheit in den verschiedensten Bereichen. 250 Teilnehmende aus aller Welt werden in Wien erwartet, 5.000 für die Online-Konferenz. Unter den 76 Projekten, die mit einem Zero Project Award ausgezeichnet werden, ist auch eine aus Österreich: die barrierefreien Paketstationen der Österreichischen Post.

An drei Tagen findet die Zero Project Conference zum Thema Barrierefreiheit dieses Jahr schon zum neunten Mal in der UNO-City in Wien statt. Da die Teilnehmerzahl aufgrund von COVID beschränkt wurde, wird das Programm auf drei Kanälen auch auf YouTube live und kostenlos übertragen. Rund hundert Stunden an Präsentationen, Diskussionen und Workshops mit namhaften Partnerorganisationen, Expert:innen mit und ohne Behinderungen, sowie konkrete Beispiele an bewährten innovativen Lösungen aus aller Welt stehen am Programm.

Am Mittwoch, dem 23. Februar startet die Konferenz um 10.00 Uhr MEZ mit der Opening Ceremony. Ghada Fathi Waly, Generaldirektorin des Büros der Vereinten Nationen in Wien, Caroline Casey, „The Valuable 500“, und Martin Essl, Essl Foundation, werden die Eröffnungsreden halten.

Zu den weiteren Highlights zählen Keynotes von Sara Minkara, Inklusionsberaterin von US Präsident Biden, sowie die Inklusionsbeauftragten von Google, Microsoft, Yahoo! und amazon.com, die ihre Strategien zur Barrierefreiheit diskutieren werden. Sozialminister Wolfgang Mückstein und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka werden am Donnerstag Vorträge halten.

Weiters sind auf der #ZeroCon22 vertreten: Atos, Toyota Europe, International Labour Organization, The Harkin Institute for Public Policy & Citizen Engagement, NY Times, Washington Post, UN ESCAP, und aus Österreich unter anderem der ORF, die Österreichische Post und die UniCredit Bank Austria, welche die Zero Project Conference auch als Sponsor unterstützt.

Die Teilnahme am Livestream auf zeroproject.org/zerocon22 ist kostenlos, es ist auch keine Registrierung notwendig.

Das detaillierte Programm mit allen Highlights ist in barrierefreier Form auf zeroproject.org/zerocon22/agenda verfügbar.

Eine detaillierte Konferenzvorschau finden Sie hier: zeroproject.org/news-publications/press-releases



Zero Project: Für eine Welt ohne Barrieren

Organisiert wird die Zero Project Conference #ZeroCon22 von der Essl Foundation, die 2007 gegründet wurde, um soziale Innovationen und Projekte mit Schwerpunkt bei Menschen mit Behinderung zu finden, zu kommunizieren und zu unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

Judith Hermetter

Email: j.hermetter @ zeroproject.org

Tel: +43 664 5377162

zeroproject.org