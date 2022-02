mrp hotels: Der aktuelle Flugplan für Tourismusaktien an den internationalen Märkten.

Martin Schaffer und Monika Rosen analysieren die aktuelle Situation an den Finanzmärkten und ihre Auswirkung auf den Tourismus.

Wien (OTS) - In ihrem neuen Videocast gehen Martin Schaffer, Geschäftsführender Partner mrp hotels, und Monika Rosen, Börsenexpertin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft, auf die aktuellen geopolitischen Ereignisse ein.

Einleitend – und auf den Tourismus bezogen – sieht Martin Schaffer in Bezug auf Omikron und durch die Impfung das Schlimmste überstanden und hofft auf ein reisefreudiges Frühjahr, einen reisefreudigen Sommer. Dennoch stellt sich für den Tourismusexperten die Frage nach dem aktuellen “Flugstatus”: „Stehen die Tourismusaktien bereit für den Abflug?”



Monika Rosen: „Im Moment sprechen wir eher von bisschen erhöhten Turbulenzen. Die aktuellen geopolitischen Ereignisse – Stichwort Russland und Ukraine – haben an den Börsen ordentlich für Verunsicherung gesorgt.” Damit wurden, so die Expertin, die Indizes insgesamt auf eine Talfahrt geschickt – der aktuelle Konflikt ist das zurzeit dominierende Thema.

Für den Tourismus sieht Monika Rosen mittelfristig durch die wärmere Jahreszeit, die sinkenden Fallzahlen und die geringeren Hospitalisierungsraten allerdings Rückenwind.

Mit einem Aber: „Die Inflation ist derzeit ein Riesenthema – auf der einen Seite, weil sie irgendwann beginnt, die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten zu schmälern, auf der anderen Seite ruft sie die Notenbanken auf den Plan” , so Monika Rosen weiter.

Die gestiegenen Energiekosten und der gestiegene Ölpreis haben einen wesentlichen Einfluss auf die Tourismusbranche – nicht nur durch die steigenden Kerosinpreise für Fluglinien, sondern auch beim verfügbaren Einkommen und der Ausgabebereitschaft bei Verbrauchern.

Monika Rosen ergänzt weiter: „Die Notenbanken weltweit setzen natürlich alles daran, eine harte Landung und einen Absturz in die Rezession zu vermeiden.”

Die zyklischen Sektoren, zu denen auch die Tourismusaktien gehören, sind aktuell in der Defensive. Monika Rosen rechnet abschließend aber damit, dass „mit einem Hochfahren der Konjunktur die Voraussetzungen für eine positive Entwicklung der Tourismusaktien gegeben sind, sofern die aktuelle Situation gut gemeistert wird.”

Über mrp hotels

mrp hotels ist ein führendes Beratungsunternehmen aus dem Bereich Hotellerie. mrp unterstützt seine Kunden in allen Projektphasen – von der Standortsuche über Hoteldevelopment bis hin zu Transaktionsmanagement, Performanceanalysen und technischem Consulting.

Mit Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien sowie der Türkei profitieren die Kunden von umfangreichem Fachwissen aus den entsprechenden Hotelmärkten. Das Team bei mrp hotels besteht ausschließlich aus Experten mit langjährigem Know-how im Hotellerie- und Tourismussektor. Zu den Kunden gehören renommierte Unternehmen wie die Signa, Deka Immobilien, Raiffeisen Capital Management, Loisium Hotels, die S+B Gruppe oder B&B Hotels.

