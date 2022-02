„ZIB Spezial“ im Hauptabend zur „Krise in der Ukraine“

Heute, am 22. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 2, um 22.25 Uhr ein „Runder Tisch“ zu „Putins Griff nach der Ukraine – wie reagiert der Westen?“

Wien (OTS) - Zur Krise in der Ukraine ändert ORF 2 heute, am 22. Februar 2022, sein Programm und zeigt um 20.15 Uhr eine von Tarek Leitner präsentierte „ZIB Spezial“. In einer Live-Schaltung nimmt Außenminister Alexander Schallenberg Stellung zu den aktuellen Ereignissen. Auf dem Programm stehen weiters u. a. eine Reportage von Peter Fritz zum Handlungsspielraum der EU zwischen Schutz der Interessen in der Ukraine und dem Aufrechterhalten der Beziehungen zu Russland; ein Bericht, wie es der ukrainischen Gemeinschaft in Österreich geht, und die Antwort auf die Frage, wie die Ukraine-Krise in den USA aufgenommen wird. Außerdem vergleicht die „ZIB Spezial“ die aktuelle Rede von Wladimir Putin mit jener vor der Annexion der Krim im Jahr 2014.

Nach der „ZIB 2“ steht dann ab 22.25 Uhr ein „Runder Tisch“ auf dem Programm: Unter der Leitung von Peter Fritz diskutieren dabei zum Thema „Putins Griff nach der Ukraine – wie reagiert der Westen?“ u. a. Velina Tchakarova (Direktorin Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik) und Otmar Lahodynsky (Freier Journalist). Im „Report“ analysiert davor um 21.05 Uhr Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie und ehemaliger österreichischer Botschafter in Moskau, die Hintergründe des Konflikts.

„WELTjournal“ und „WELTjournal +“ zur Ukraine bzw. Russland am 23. Februar

Der Krise zwischen Russland und der Ukraine widmen sich am Mittwoch, dem 23. Februar, auch die beiden ORF-Auslandsmagazine in ORF 2:

„WELTjournal“ zeigt um 22.30 Uhr ein Dacapo von Christian Wehrschütz’ „Mein Donezk“, das „WELTjournal +“ um 23.05 Uhr „Putin – Russlands neuer Machtanspruch“.

Programmänderungen auch in ORF III

Anlässlich des Ukraine-Konflikts ändert ORF III am heutigen Dienstag, dem 22. Februar, sein Programm. Anschließend an die „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Land der Teiche – Die Kultivierung des Waldviertels“ folgt die Diskussionsrunde „Politik live:

Ukraine-Konflikt: Wie weit geht Putin?“ (21.05 Uhr) sowie zwei Dokumentationen zu Russland und zur besonderen Rolle der Ostukraine („Ukraine – Kampf um Donezk“ um 21.55 Uhr und „Putin und die Macht der Geschichte“ um 22.55 Uhr). Zum Abschluss des Schwerpunkt-Abends zeigt ORF III Wladimir Putins Rede vom gestrigen Montag, dem 21. Februar, zur Lage in der Ostukraine (23.40 Uhr).

Russlands Präsident Wladimir Putin hat gestern die beiden ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk als eigenständige Staaten anerkannt und entsendet Truppen dorthin. Der Westen reagiert empört. Wie weit geht Präsident Putin? Wie wird der Westen darauf reagieren? Darüber diskutiert Wolfgang Geier ab 21.05 Uhr mit einer Runde von Expertinnen und Experten.

Um 21.55 Uhr folgt „Ukraine – Kampf um Donezk“. Der britische Filmemacher Antony Butts ist dafür nach dem Euromaidan und der Annexion der Krim in die industriell und russisch geprägte Ostukraine gereist. In dieser russischsprachigen Region um Donezk trifft er auf Rebellen, die für die Abspaltung der Region von der Ukraine und für eine autonome Republik kämpfen. Dem Filmemacher gelingt es, den überzeugten prorussischen Kämpfern sehr nahe zu kommen. Ein spannendes Zeitdokument, das nicht nur den innerukrainischen Konflikt zwischen West- und Ostukraine sehr anschaulich zeigt, sondern auch die ambivalente Nähe zum russischen Nachbarn.

Ab 22.55 Uhr beleuchtet „Putin und die Macht der Geschichte“, wie der russische Präsident immer wieder Momente der tausendjährigen russischen Geschichte mobilisiert und instrumentalisiert – wie zuletzt in seiner Rede zur Anerkennung der „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk. Dabei tritt er als Staatsmann auf, der es sich zum Ziel gesetzt hat, früheren Ruhm und Größe des russischen und sowjetischen Imperiums wieder aufleben zu lassen. „Putin und die Macht der Geschichte“ blickt auf Ereignisse, Figuren und Wendepunkte der russischen Vergangenheit, auf die Putin sich bezieht. Renommierte Experten nehmen Stellung, wie Putins „Chefhistoriker“, der Molotow-Enkel Wjatscheslaw Nikonov, und Nikolaj Svanidse, ein Befürworter der Politik Gorbatschows.

Um 23.40 Uhr zeigt ORF III Wladimir Putins Rede vom gestrigen Montag, dem 21. Februar, zur Lage in der Ostukraine. Darin erkannte er die Unabhängigkeit der prorussischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk an und ließ in der Folge russischer Truppen dorthin verlegen.

„ZIB Spezial – Krise in der Ukraine“ barrierefrei für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „ZIB Spezial“ zur Krise in der Ukraine am 22. Februar um 20.15 Uhr wird barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetscherinnen Barbara Gerstbach und Sabine Zeller übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) sowie auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at