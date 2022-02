Powerlines Group erfolgreich im Geschäftsbereich Energy in Deutschland

Amprion GmbH beauftragt Powerlines Energy Germany mit der Errichtung der 380-kV Leitung in einem Baulos im Projekt Ochsenkopf-Attendorn.

Wolkersdorf im Weinviertel (OTS) - Die österreichische Powerlines Group erhielt über ihre deutsche Tochtergesellschaft Powerlines Energy Germany erneut einen Großauftrag für den Bau einer 380-kV Leitung in Deutschland. Im Auftrag der Amprion GmbH wird die Powerlines Energy Germany eine neue 380-kV Leitung in einem Baulos des Projektes Ochsenkopf-Attendorn errichten.

Das Projekt Ochsenkopf-Attendorn ist ein Abschnitt einer 126km langen neuen 380-KV Leitung, die Amprion GmbH zwischen Kruckel bei Dortmund in Nordrhein-Westfalen und Dauersberg in Rheinland-Pfalz errichtet. Die 380-kV Leitung wird dabei in einer vorhandenen Trasse errichtet und ersetzt eine bestehende 220-kV Leitung. Das Projekt trägt dazu bei, das deutsche Stromnetz langfristig noch flexibler und leistungsfähiger zu machen und einen immer höher werdenden Anteil an erneuerbaren Energien in das Stromnetz zu integrieren.

Das erfahrene Team der Powerlines Energy Germany wird im beauftragten Baulos auf einem 9,3 km langen Trassenabschnitt die neue 380-kV Leitung errichten. Das entspricht rund 220km zu montierenden 380-kV Leiterseilen. Der Auftrag umfasst zudem die Errichtung von 28 neuen Masten inklusive Fundierung und die Demontage der bestehenden 220-kV Leitung. Der geplante Projektstart ist im Frühjahr 2022.

Gerhard Ehringer, CEO der Powerlines Group: „Ich gratuliere dem Team der Powerlines Energy Germany zu diesem Auftragseingang, der einen weiteren Meilenstein unseres Geschäftsbereichs Energy in Deutschland darstellt. Ich freue mich, dass wir mit der Umsetzung dieses Projektes einen Beitrag zur langfristigen sicheren Stromversorgung leisten können und bedanke mich bei unserem Kunden Amprion GmbH für das erneut in uns gesetzte Vertrauen.“

