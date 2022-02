Aviso: Online-Mediengespräch EU-Lieferkettengesetz, Do 24.2., 10 Uhr

Expert:innen von NGOs, AK und ÖGB laden gemeinsam mit Rechtsanwältin Michaela Krömer zum Pressegespräch am Donnerstag um 10 Uhr.

Wien (OTS) - Nach dreimaliger Verschiebung wird für Mittwoch der Vorschlag der EU Kommission erwartet. Das EU-Lieferkettengesetz wurde bereits vor knapp zwei Jahren von EU-Justizkommissar Didier Reynders erstmals angekündigt.

In ganz Europa mobilisieren NGOs und Gewerkschaften seit Jahren für eine verbindliche Regulierung von Unternehmen, um Menschenrechte und Umweltstandards entlang von globalen Lieferketten zu schützen. Eine federführende Rolle übernimmt hierbei der NGO-Dachverband ECCJ (European Coalition for Corporate Justice). In Österreich mobilisiert ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus NGOs, ÖGB und Arbeiterkammer für dieses Anliegen. Die Kampagne „Menschenrechte brauchen Gesetze!“, wird vom Netzwerk Soziale Verantwortung (NeSoVe), dem österreichischen Mitglied von ECCJ koordiniert. Bereits vor einigen Wochen wurde gemeinsam ein zivilgesellschaftlicher Entwurf für ein effektives Lieferkettengesetz vorgelegt.

Michaela Krömer wird gemeinsam mit Vertreter:innen der österreichischen Kampagne und Claudia Saller von ECCJ eine erste Stellungnahme zum Entwurf der EU-Kommission präsentieren.

Gesprächspartner:innen:

Michaela Krömer , Rechtsanwältin für Klima-,Umwelt- und Verfassungsrecht

, Rechtsanwältin für Klima-,Umwelt- und Verfassungsrecht Claudia Saller , General Director der ECCJ, Brüssel



, General Director der ECCJ, Brüssel Bettina Rosenberger , Koordinatorin der Kampagne “Menschenrechte brauchen Gesetze!” und Geschäftsführerin Netzwerk Soziale Verantwortung

, Koordinatorin der Kampagne “Menschenrechte brauchen Gesetze!” und Geschäftsführerin Netzwerk Soziale Verantwortung Julia Wegerer, Juristin der Abteilung EU und Internationales, Arbeiterkammer Wien

Juristin der Abteilung EU und Internationales, Arbeiterkammer Wien Hartwig Kirner , Geschäftsführer FAIRTRADE Österreich

, Geschäftsführer FAIRTRADE Österreich Ute Mayrhofer , ​​Anwaltschaftsreferentin Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar

, ​​Anwaltschaftsreferentin Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar Stefan Grasgruber-Ker l , Lieferkettenexperte, Menschenrechtsorganisation Südwind

, Lieferkettenexperte, Menschenrechtsorganisation Südwind Miriam Baghdady, Wirtschaftsexpertin im Volkswirtschaftlichen Referat des ÖGB

BITTE um Anmeldung: bettina.rosenberger @ nesove.at

Zugang zum Online-Pressegespräch:

https://www.ots.at/redirect/us02web.zoom

Meeting-ID: 811 6512 2399

Kenncode: 327529

Zivilgesellschaftlicher Entwurf: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220201_OTS0024/

Mehr Informationen zur Kampagne: www.menschenrechtebrauchengesetze.at

Online Mediengespräch EU-Lieferkettengesetz

Expert:innen von NGOs, AK und ÖGB laden gemeinsam mit Rechtsanwältin Michaela Krömer zum Pressegespräch:

- Michaela Krömer, Rechtsanwältin für Klima-,Umwelt- und Verfassungsrecht

- Claudia Saller, General Director der ECCJ, Brüssel

- Bettina Rosenberger, Koordinatorin der Kampagne “Menschenrechte brauchen Gesetze!” und Geschäftsführerin Netzwerk Soziale Verantwortung

- Julia Wegerer, Juristin der Abteilung EU und Internationales, Arbeiterkammer Wien

- Hartwig Kirner, Geschäftsführer FAIRTRADE Österreich

- Ute Mayrhofer, Anwaltschaftsreferentin Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar

- Stefan Grasgruber-Kerl, Lieferkettenexperte, Menschenrechtsorganisation Südwind

- Miriam Baghdady, Wirtschaftsexpertin im Volkswirtschaftlichen Referat des ÖGB

Datum: 24.02.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Online, Österreich

Url: https://us02web.zoom.us/j/81165122399?pwd=aHh1QTRrZjhXVmUzRXJUUnV4QWdnUT09

Rückfragen & Kontakt:

Bettina Rosenberger

Kampagnenkoordinatorin

„Menschenrechte brauchen Gesetze!“

+43 660 8835409, bettina.rosenberger @ nesove.at

c/o Netzwerk Soziale Verantwortung