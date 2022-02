Modernster Morawa Buchshop eröffnet in der in Westfield SCS Vösendorf am 22.02.2022

Die Morawa Buchhandlung erhält ein neues Shopkonzept und kreiert eine fantastische Bücherwelt.

Wien (OTS) - Der erste neu gestaltete Morawa Buchshop öffnete am 22.02. in der Westfield SCS in Vösendorf, Eingang 5, Obergeschoss, Galerie 27 seine Tore. Das Konzept der „Morawa Bücherwelt“ wurde völlig neu gedacht. In verschiedenen und wechselnden Themenwelten präsentiert sich auf einer Gesamtfläche von 600 m² eine aufwendig kuratierte Buchauswahl mit den aktuellsten Titeln des Landes. „Der Morawa Buchshop als Buchwelt“ spiegelt sich in unzähligen Details wider. Ein stimmungsvolles Storekonzept mit modernstem Ladenbau in Zusammenarbeit mit der international bekannten Innenarchitektin Timea Nagy erwartet LeserInnen ab sofort in einer außergewöhnlichen und inspirierenden Wohnzimmer-Atmosphäre. Durch und durch natürliche Farbtöne, eigens entworfenen überdimensionale Tapeten mit Paradiesvögeln und Wasserlilien sowie einladende Wohlfühl-Inseln und großzügige und gemütliche Lounges, die zum Lesen, Entspannen und Finden einladen, begeistern Bücherfans. Im Anschluss an die Eröffnungswoche finden wöchentlich Signierstunden und „meet&greet“ mit bekannten BestsellerautorInnen wie Eva Rossbacher, Alex Beer, Didi Drobna, Christian Schleifer, Manfred Rebhandl, Martina Parker statt.

Ein Selfie Place, in die Einrichtung integrierte Sitznischen und geheime Plätze, die entdeckt werden wollen, sollen Leseratten Raum für ein uneingeschränktes Lesevergnügen bieten. Gut sichtbare, handgeschriebene Wegweiser führen durch großzügige Neuheiten-/ Bestseller- und Empfehlungscorner. Die 100 % LED-Beleuchtung ist auf optimale Licht- und Leseverhältnisse sowie maximale Energieeffizienz ausgerichtet.

Großes Augenmerk wurde auf den großzügigen Kinderbuchbereich mit Spielhäuschen, chilligen Beanbags und einem Youth Corner, aber auch auf den Bereich Jugendliteratur mit der größten im Einkaufscenter verfügbaren Auswahl an Mangas, gelegt.

„Buch & mehr“ verlangt der genießerische Kunde heute, daher wird das Bücherangebot durch ein hochwertiges Non-Book Sortiment komplettiert. Geschenkartikel, Accessoires, Papierwaren und Geschenkkarten sowie Kalender, Zeitungen und Zeitschriften spielen im Shopkonzept eine wichtige Nebenrolle.

Die Kernkompetenz ist und bleibt das umfassende und außergewöhnliche Morawa-typische KundInnen-Service, bei dem die persönliche Beratung unserer buchverliebten MitarbeiterInnen die Hauptrolle spielt. Unsere MitarbeiterInnen informieren über Neuerscheinungen, Spezialthemen oder geben Empfehlungen und Tipps über „Morawas Lieblinge“, „in den Medien besprochen“ oder „österreichische wie internationale Autoren“. Die Öffnungszeiten sind MO-MI 9.00-19.00 Uhr, Do-Fr 9.00-20.00 Uhr und Sa von 9.00-18.00 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

Klaus Magele, Geschäftsführung Morawa Buch und Medien

email: Klaus.magele @ morawa.at