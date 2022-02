ACHTUNG TERMINÄNDERUNG: PK der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ, wird von 24.02.2022 auf 10. März 10:00 Uhr verschoben

"Verkehrswirtschaft präsentiert aktuelle Konjunkturumfrage sowie ein neues Konzept, das den Umstieg auf klimafreundliche Flotten erleichtern soll"

Wien (OTS) - Gerade im Bereich Transport und Verkehr bringt die Transformation in Richtung Klimaneutralität große Herausforderungen mit sich. Wieweit sich dies in der aktuellen Konjunkturerhebung niederschlägt und wie der Umstieg auf klimafreundliche Technologien gelingen kann, erfahren Sie in der

PRESSEKONFERENZ

Neuer Termin: Donnerstag, 10. März, 10.00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Saal 2

Ihre Gesprächspartner:

• Ing. Mag. Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

• Dr. Erik Wolf, Geschäftsführer der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter dmc_pr@wko.at

Bitte beachten Sie: Die Pressekonferenz findet unter Berücksichtigung der „2,5G-Regel“ statt (geimpft, genesen oder PCR-getestet).

