Online-Veranstaltung AK, waff am 24. Februar: Weiterbildung – Digitalisierung, Trends und Ressourcen

Wie Digitalisierung gerecht gestaltet werden kann, welche Förder-Modelle es für Weiterbildung gibt und was der „Digi-Winner“ von AK Wien und waff bringt

Wien (OTS) - Digitale Kompetenzen werden heutzutage in fast allen Berufen vorausgesetzt. Dazu brauchen die ArbeitnehmerInnen entsprechende Qualifizierung. Auf der Veranstaltung gibt Elisabeth Anna Günther vom Institut für LehrerInnenbildung an der Universität Wien Antworten auf die Frage, ob digitale Bildung auch einen Beitrag für eine sozial und gendergerechte Welt leisten kann. Ludovic Voet vom Europäischen Gewerkschaftsbund ETUC bringt seine Einschätzung, was von der EU-Empfehlung für (Ko-) Finanzierungsmodelle wie Bildungsgutscheine, Bildungskonten und Zeitguthaben für Weiterbildung zu halten ist. Und Nadja Bergmann von L&R Sozialforschung präsentiert ihre Forschungsergebnisse über Erfolge von ArbeitnehmerInnen bei ihrer Qualifizierung im Bereich Digitalisierung mit Unterstützung des „Digi-Winners“ von AK Wien und waff.

Online-Veranstaltung AK, waff: Weiterbildung, Digitalisierung, Trends und Ressourcen

Donnerstag, 24. Februar 2022, 9:00 – 13:00 Uhr

unter https://wien.arbeiterkammer.at/digitale-bildung

Eröffnung und Begrüßung: AK Präsidentin Renate Anderl, Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke

Nadja Bergmann, Studienautorin L&R Sozialforschung: Die Evaluierung des „Digi-Winners“ und mögliche Perspektiven des Weiterbildungsmarktes in Wien

Elisabeth Anna Günther, Universität Wien: Digitalisierung gerecht gestalten

Ludovic Voet, European Trade Union Confederation (ETUC): ETUC’s reactions on the EU initiative on Individual Learning Accounts (ILA)

Talk mit „Digi-Winner“-KundInnen

Moderation: Nadja Riahi, Journalistin und Moderatorin

