Zurich erhält Auszeichnung als beliebter Arbeitgeber

Wien (OTS) - „Beliebter Arbeitgeber 2022“ – mit diesem Prädikat wurde die die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) ausgezeichnet. In der Versicherungsbranche zählt sie zu den Top fünf jener Unternehmen, wo Menschen besonders gerne arbeiten.

„Wir legen großen Wert darauf, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Unsere Mitarbeitenden schätzen unsere vielfältigen Angebote der Weiterbildung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Gesundheit. Es macht uns stolz, dass wir das Prädikat ‚Beliebter Arbeitgeber 2022‘ erhalten haben“, sagt Mag. Silvia Emrich, Mitglied des Vorstandes von Zurich. „Das Gütesiegel reiht sich gut ein in unsere bisherigen Auszeichnungen als Arbeitgeber und ist eine weitere schöne Bestätigung für unseren Weg.“

Zurich schneidet hervorragend ab

In Kooperation mit dem KURIER ermittelte das Institut IMWF Österreichs beliebte Arbeitgeber. Zurich schnitt dabei hervorragend ab und wurde mit dem Prädikat „Beliebter Arbeitgeber 2022“ ausgezeichnet. Das Unternehmen ist nur eines von fünf der Versicherungsbranche, die dieses Gütesiegel tragen dürfen. Im Rahmen einer groß angelegten Studie untersuchte IMWF 287.000 Online-Aussagen über die 1.800 größten österreichischen Unternehmen und wertete diese mittels künstlicher Intelligenz aus. Erhoben wurden Aussagen über die Arbeitgeber-Reputation in fünf Kategorien: Arbeitgeber allgemein, Karriere, Gehalt, Unternehmenskultur und Familienfreundlichkeit.

Weitere Auszeichnungen als Arbeitgeber

Für ihre Aktivitäten und Angebote für Mitarbeitende wurde Zurich mehrfach ausgezeichnet. Im Vorjahr erhielt das Unternehmen erstmals den EqualitA-Award für innerbetriebliche Frauenförderung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Ebenfalls zum ersten Mal wurde Zurich als familienfreundlichstes Unternehmen der Bundeshauptstadt Wien gekürt. Beim Landeswettbewerb „Taten statt Worte 2021“ ging Zurich Österreich unter allen Bewerbern in der Kategorie „Großbetriebe“ als Sieger hervor. Von kununu wurde Zurich 2021 zum fünften Mal in Folge als „Kununu Top Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Weiters trägt das Unternehmen das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung 2020-2022.

Über die Studie von IMWF

Bildmaterial

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 56.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne in mehr als 210 Ländern und Gebieten. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung. Rund 1.300 Mitarbeitende sind tagtäglich für 740.000 Kundinnen und Kunden da. Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung zählen zu den Kernwerten des Unternehmens. Zurich Österreich ist vielfach ausgezeichnet und führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

