Hohe Nachfrage bei Vorsorgeprojekten: STEUP Realitäten vermittelte 2021 ein Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro

Wien (OTS) - Der Investmentmakler STEUP Realitäten vermittelte im vergangenen Jahr allein im Bereich Vorsorgewohnungsprojekte ein Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro an Investoren. 2022 plant das noch junge Unternehmen ein doppelt so hohes Ergebnis.

Der österreichische Wohnimmobilienmarkt gilt weiterhin als äußert attraktiv für institutionelle Investoren. Die im europäischen Vergleich noch immer moderaten Preise und die Stabilität des österreichischen Immobilienmarkts sind dabei die wesentlichen Entscheidungsgründe für internationale Investoren.

Der Investmentmakler STEUP Realitäten vermittelte im vergangenen Jahr allein im Bereich Vorsorgewohnbau ein Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro. Thomas Morawek, Senior Development Manager bei STEUP Realitäten und Experte zum Thema Vorsorgewohnungsprojekte sieht einen langfristigen Trend: „Auch wenn die Ankaufsrenditen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen sind, steigt die Nachfrage nach gesamten Vorsorgeprojekten weiter deutlich an. Wien ist besonders beliebt, da man in Europa kaum eine Stadt findet, die so attraktiv und auch vergleichsweise günstig ist.“

Aufgrund dieser Marktsituation will man das Transaktionsvolumen heuer zumindest verdoppeln – entsprechende Projekte sind bereits in Vorbereitung. Institutionelle Investoren fragen vor allem Projekte in Wiener Trendlagen nach. Beliebt sind allerdings auch Vorsorgeobjekte außerhalb von Wien, die für die Bewohner eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, sowie eine exzellente Nahversorgung bieten.

Bekannt ist STEUP-Realitäten unter anderem durch exklusive Off-Market Objekte und einem außergewöhnlichen Netzwerk. In der Vermittlung von Projekten an Investoren setzt man vor allem auf Sorgfalt, Diskretion und Transparenz: „Ein zentraler Punkt in der Beratung von Investoren ist die exakte Aufbereitung der angebotenen Objekte. Wir legen dabei den größten Wert auf aussagekräftiges Datenmaterial und tagesaktuelle Analysen.“ , so Morawek.

Das Team der STEUP Realitäten verfügt über ein ausgezeichnetes Branchenwissen, ein großes Netzwerk und langjährige Erfahrung in der Recherche und Analyse von unterschiedlichen Liegenschaften. Der Wiener Investment-Makler steht für eine individuelle Fachberatung, sowie äußerste Diskretion und Transparenz in allen Belangen. Gründer des Unternehmens ist Dieter Steup. Zu den Fachgebieten gehören unter anderem Bauträger-Liegenschaften, Gewerbeimmobilien, Zinshäuser, Vorsorgeprojekte oder auch Gesundheitsimmobilien.

