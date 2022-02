HERBSTGOLD – Festival 2022 in Eisenstadt

Eine musikalische „Leidenschaft“

Eisenstadt (OTS) - Von 11. bis 25. September holt Julian Rachlin erneut Größen aus Kunst und Kultur nach Eisenstadt: Darunter John Malkovich mit „The Music Critic“, Tenor Juan Diego Flórez, Valery Gergiev, das Mariinsky Orchester St. Petersburg, Dirk Stermann und Christoph Grissemann sowie das Regie-Duo Carolin Pienkos und Cornelius Obonya.

Mit Leidenschaft hat Julian Rachlin die Position des Künstlerischen Leiters von HERBSTGOLD übernommen und diese bereits 2021 mit der ersten Ausgabe des Festivals unter seiner Ägide hinreichend bewiesen. Nun stellt der gefeierte Geiger und Bratscher, Dirigent und Intendant „Leidenschaft“ als Motto über HERBSTGOLD, das vom 11. bis zum 25. September zum sechsten Mal stattfindet – ausgehend von Joseph Haydns Sinfonie Nr. 49 mit dem Beinamen „La passione“.

Julian Rachlin bringt den Leitgedanken des Festivals folgendermaßen auf den Punkt: „Die ‚Leidenschaft‘ ist in der Welt der Musik und der Kunst ein ganz wesentlicher Begriff. Die Passion, der Enthusiasmus, die ekstatische Begeisterung für ein Leben im Mittelpunkt der Musik beschreibt auch sehr präzise meine Lebensphilosophie und ich hoffe, dass dieser Funke auf das Publikum überspringt und während des gesamten Festivals spürbar ist.“

HERBSTGOLD punktet wieder mit internationalen Top-Stars

Es überrascht nicht, dass auch dieses Jahr wieder famose und zugleich ganz unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler erstmals oder, wie etwa der Pianist und Dirigent Sir András Schiff, bereits zum wiederholten Male in Eisenstadt zu erleben sein werden. Ihre Debüts geben u.a. Hollywood-Größe John Malkovich (mit „The Music Critic“), Tenor Juan Diego Flórez mit einem Rezital, Valery Gergiev und das Mariinsky Orchester St. Petersburg mit einem Orchesterkonzert sowie Dirk Stermann und Christoph Grissemann (mit Loriots „Dramatischen Werken“).

Darüber hinaus ist das Chamber Orchestra of Europe, ohnehin Residenzorchester auf Schloss Esterházy, im Festivalprogramm vertreten; Julian Rachlin wird erneut als Solist, Dirigent und Kammermusiker zu erleben sein; mit dem großartigen Quatuor Ébène und dem Siegerensemble der Wigmore Hall Competition wird Gegenwart und Zukunft des Streichquartetts gefeiert. Heinz Ferlesch leitet sein auf Originalinstrumenten spielendes Ensemble Barucco. Gerade das leidenschaftliche Zusammenwirken von etablierten Stars und dem Nachwuchs, von Bekannten und weniger Bekannten, macht den Reiz von HERBSTGOLD aus.

Aus dem Opernrepertoire kommt, nach fünf Werken von Joseph Haydn in den vergangenen Jahren, diesmal Wolfgang Amadeus Mozarts bezauberndes Singspiel „Bastien und Bastienne“ auf die Bühne: Carolin Pienkos und Cornelius Obonya, das gefeierte Regieteam der „Zauberflöte“ in der Oper im Steinbruch 2019, geht vom Großformat auf pure Intimität und realisiert das Dreipersonenstück mit einem jungen Ensemble an der Schwelle zur großen Karriere. Das Regie-Duo Carolin Pienkos und Cornelius Obonya erklärt: „‚In deinem Blick wird nun mein Glück nicht mehr gefunden‘, heißt es in Mozarts Singspiel. Das wohl Grausamste, was liebenden Menschen geschehen kann: der Verlust ihrer Liebe. Im zarten Alter von 12 Jahren komponierte Mozart mit „Bastien und Bastienne“ eine kleine Tragödie über die Liebesirrungen zweier junger Menschen - ein kindliches Vorwerk der Oper ‚Così fan tutte‘. Bastien wird seiner Bastienne untreu, die Verlassene leidet schrecklich. Doch der Zauberer Colas weiß den jungen Liebenden durch einen allzu menschlichen Trick zu helfen. Gemeinsam mit Angelo Pollak und weiteren jungen Sängern, Dirigent Heinz Ferlesch und Barucco werden wir dem Publikum beim HERBSTGOLD – Festival den Weg des Liebespaares an der einstigen Arbeitsstätte Joseph Haydns näherbringen.“

Musikgenuss an der Wirkungsstätte Haydns

Schloss Esterházy in Eisenstadt wird als Austragungsort des HERBSTGOLD – Festivals erneut als jenes „Schmuckkästchen“ in der internationalen Festspiellandschaft glänzen, das Julian Rachlin von Anfang an im Sinn hatte: als Tummelplatz von Weltstars, die im einzigartigen und zugleich intimen Ambiente des Schlosses das Publikum mit künstlerischen Höhenflügen begeistern.. Denn die gewohnten thematischen Eckpfeiler von HERBSTGOLD bleiben erhalten und sollen weiterhin mit Leidenschaft genossen werden: Klassik von der Oper über große Orchesterkonzerte bis zum Liederabend, zur Kammermusik und zu literarisch-musikalischen Programmen, flankiert vom Kulinarik-Festival Pan O´Gusto und ergänzt um wunderbare Abende aus den Sparten Jazz sowie Balkan/Roma/Weltmusik.

Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil zeigt sich über den burgenländischen Austragungsort erfreut: „Das erfolgreiche HERBSTGOLD – Festival unter der künstlerischen Leitung des international anerkannten Julian Rachlin zeigt einmal mehr, dass die Kultur ein wichtiger Bestandteil der Identität unseres Bundeslandes ist. Esterházy steht dabei mit seinem Namen für einen hochwertigen Weg in den Bereichen Tourismus und Kultur und setzt gemeinsam mit den zahlreichen Veranstaltungen der Kulturbetreibe Burgenland wichtige Impulse für den Kulturtourismus des Landes. Auch mit der Strategie ‚Haydn 2032‘ wollen wir das Burgenland gemeinsam nachhaltig als pulsierende Kunst-, Kultur- und Festivalregion von internationalem Format etablieren. Zu diesem Zweck werden wir unsere Kräfte weiter bündeln.“

Esterhazy als Impulsgeber im Kulturtourismus

2021 konnte das Festival dank internationaler anerkannter Künstlerinnen und Künstler wie Yuja Wang, Daniel Harding, Aida Garifullina oder Mischa Maisky, 5.000 Besucher in Eisenstadt begrüßen. Das bedeutet einen Auslastungserfolg von 97% bei sechs ausverkauften Konzerten von insgesamt 16 Veranstaltungen. „Das Festival entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem Fixpunkt der Musikszene. Das vielfältige und reiche Musikangebot lockt Gäste aus Nah und Fern zu uns in das Eisenstädter Schlossquartier. Aus diesem Grund arbeiten wir bereits eifrig an der Fertigstellung des 4 Sterne Superior Hotels, um Übernachtungsmöglichkeiten für einen mehrtägigen Besuch der Veranstaltung anbieten zu können. Als Anbieter von vielfältigen Kulturveranstaltungen – von klassischen Konzerten in den historischen Räumlichkeiten des Schlosses Esterházy bis hin zu großen Festivals im Schlosspark oder der Oper im Steinbruch St. Margarethen – sehen wir beim Hotelprojekt im Schlossquartier eine Möglichkeit zur Nutzung von zahlreichen Synergien“, so Dr. Stefan Ottrubay Direktionsrat der Esterhazy Stiftungen.

