„Report“ über ein mögliches Ende der Gratistests und Schatten der Vergangenheit

Am 22. Februar um 21.05 Uhr in ORF 2 mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig als Live-Gast

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 22. Februar 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Ende der Gratistests

Testen, Testen, Testen – das war das ursprüngliche Motto, um den Weg aus der Pandemie zu meistern, auch in Österreich. Zuletzt verkündete die Regierung jedoch umfassende Öffnungsschritte und ein Ende der Gratis-Tests. Etliche Landeshauptleute und auch zahlreiche Expertinnen und Experten befürworten diesen Schritt. Kritik kommt hingegen von der Wiener Stadtregierung. Wie sinnvoll ist eine neue Test-Strategie aber aus virologischer Sicht und wie reagieren die Laborbetreiber auf die Ankündigung? Laura Franz und Yilmaz Gülüm berichten.

Live zu Gast ist der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, SPÖ.

Schatten der Vergangenheit

Am 1. Dezember 2021 hat die neue Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ihre Arbeit aufgenommen. Nach den Hausdurchsuchungen beim BVT unter FPÖ-Innenminister Herbert Kickl und dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt vor eineinhalb Jahren sollte auch so die internationale Reputation wiederhergestellt werden. Doch die DSN-Vorgängerorganisation, das BVT, sorgt nun wiederholt für schlechte Schlagzeilen und droht den Neustart zu konterkarieren. Auch die (mittlerweile zurückgezogene) Bestellung des Kärntner LVT-Chefs wirft auf die Behörde ein schiefes Licht. Ein missglückter Neustart? Stefan Daubrawa und Martin Pusch mit einem Überblick.

Österreich und der Ukraine-Konflikt

Österreich pflegt historisch und wirtschaftlich enge Beziehungen zu Russland, aber auch zur Ukraine. Der drohende Einmarsch Russlands in der Ukraine beträfe Österreich also in vielfältiger Weise – nicht nur die heimischen Banken und Unternehmen, die in beiden Staaten engagiert sind. Der Direktor der Diplomatischen Akademie Emil Brix, einst österreichischer Botschafter in Moskau, analysiert die Hintergründe des Konflikts. Österreicher/innen, die in der Ukraine arbeiten, erklären ihre Sicht der Situation, Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Wien leben, erzählen von der Angst vor dem Krieg daheim. Julia Ortner und Laura Franz berichten.

Frauen an die Macht?

Die Tiroler Gemeinderatswahlen am 27. Februar sind auch so etwas wie ein Stimmungstest für die Landespolitik, inklusive des erstmaligen Antritts der MFG in 50 Gemeinden. In Kundl, einer kleinen Ortschaft nahe Wörgl, kann man jetzt einen besonders interessanten politischen Mikrokosmos beobachten – hier treten drei von Frauen geführte Listen gegen die Bürgermeisterpartei an, eine der Frauen will den langjährigen Bürgermeister ablösen. Können sich die Frauen durchsetzen? Welche Chancen haben hier neue Gruppierungen? Und welche Rolle spielt die Tiroler Eigenart der Stimmen-Koppelung bei den Gemeinderatswahlen? Eine Reportage von Julia Ortner.

