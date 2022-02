ORF vermittelt mit „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ trotz Absage Ball-Flair

Prominente Expertinnen und Experten spielen am 24. Februar ab 20.15 Uhr in ORF 2 um Opernball-Karten für das Publikum

Wien (OTS) - Trotz Opernball-Absage heißt es in ORF 2 wieder „Alles Walzer“: Auch 2022 kann der Wiener Opernball nicht wie geplant stattfinden. Der ORF bringt den Höhepunkt der Ballsaison dennoch mit einem Programmschwerpunkt auf die ORF-Bildschirme. Highlight des eleganten Treibens ist am 24. Februar „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“, das ab 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen ist. Die ehemalige Opernball-Organisatorin Desirée Treichl-Stürgkh und der langjährige Opernball-Moderator Alfons Haider, Opernball-Kommentator Karl Hohenlohe und Daniel Serafin, Künstlerischer Leiter des Opernballs in New York, sowie Opernball-Choreografin Maria Santner und Opernball-Kommentator Christoph Wagner-Trenkwitz lassen dabei ihre Expertise rund um den „Ball der Bälle“ von Moderatorin Mirjam Weichselbraun auf die Probe stellen und spielen um Opernball-Karten für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die ihrerseits über die an diesem Abend noch gezeigten Opernball-Eröffnungen der vergangenen Jahre abstimmen können.

Quiz im Stil eines klassischen Opernball-Abends

Die launigen Frage- und Spielerunden folgen der Chronologie eines üblichen Opernball-Abends. Von der Ankunft auf dem roten Teppich, über die Eröffnung des Jungdamen- und Jungherren-Komitees bis hin zu den anwesenden Politikerinnen und Politikern sowie internationalen Gästen – die prominenten Expertinnen und Experten müssen ihr Allround-Wissen über alle Aspekte des Opernballs unter Beweis stellen, beispielsweise: „Wie schnell fliegt ein Champagnerkorken aus der Flasche?“

Opernball-Moderator Alfons Haider: „Das Publikum darf sich auf ‚alte Opernball-Hasen‘ freuen, die sich in einer wunderbaren TV-Studio-Dekoration fast wie auf der Feststiege der Wiener Staatsoper fühlen und dabei über die oft ‚gemeinen‘ Fragen von Mirjam Weichselbraun stolpern. Ich dachte, mit über 25 Jahren Opernball-Erfahrung kann mir so schnell keiner das Wasser reichen – weit gefehlt!

Opernball-Kommentator Christoph Wagner-Trenkwitz: „Man sieht Mirjam und Alfons, Kari und meine Wenigkeit in Ballroben, wenn auch mit anderen Aufgaben, und dank vieler Opernball-Ausschnitte von gestern und vorgestern kann man fast die Luft des Events schnuppern.“

Publikum wählt beliebteste Eröffnung – und kann Opernball-Karten gewinnen

Im Zentrum des Quiz-Abends, der – wie bei Opernball-Übertragungen üblich – von der ZIB 2 unterbrochen wird, bevor es ins Finale geht, stehen die schönsten Momente der vergangenen Opernbälle. Weitere Highlights sind ein Cameo-Auftritt von Sopranistin Natalia Ushakova und ein von ORF-Kulturlady Teresa Vogl geführtes Interview mit Startenor Jonas Kaufmann in der Mittelloge. Für die passende musikalische Untermalung im Quiz-Studio sorgt die Wolfgang Lindner Band. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer können zudem bereits jetzt auf mein.ORF.at ihre liebste Opernball-Eröffnung der vergangenen Jahre wählen, die gleich nach dem Quiz in ORF 2 gezeigt wird.

Das Publikum ist nicht nur zum Mitquizzen eingeladen, sondern darf sich auch über einen Preis der ganz besonderen Art freuen. Die von den prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern erspielten Punkte – in Form von Sektkorken – werden in Eintrittskarten für den nächsten Opernball umgewandelt und im kommenden Jahr im ORF-Fernsehen verlost.

Österreichs ultimative Opernball-Expertinnen und -Experten im Quiz

Bei „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ kämpfen sechs prominente Kandidatinnen und Kandidaten um Punkte. Das aus drei Paaren bestehende Teilnehmerfeld setzt sich dabei aus dem „Who’s who“ der heimischen Opernball-Expertinnen und -Experten zusammen. Für die geballte Ladung Wissen sorgen drei Promi-Teams: Desirée Treichl-Stürgkh, die dem Publikum „viele nette Zuspielungen mit den großen Opernball-Lieblingen“ ankündigt, und Alfons Haider, Maria Santner und Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Daniel Serafin und Karl Hohenlohe, der die Zuschauerinnen und Zuschauer auf „fulminante Siege und grauenhafte Niederlagen“ einstimmt und „schöne Bilder“ verspricht – „alle Floristen, Frackausstatter, Kostümbildner und Hobbyhistoriker werden auf ihre Rechnung kommen“.

Opernball-Choreografin Maria Santner: „,Alles Walzer – Das Opernball-Quiz‘ schafft es, die tolle Show, die Stimmung, das Flair und den Glanz des Opernballs ein Stück weit in die Wohnzimmer der Österreicherinnen und Österreicher zu bringen. Abwechslungsreiche Unterhaltung ist vorprogrammiert! Es macht unheimlich viel Spaß, die vielen kleinen Details, Hintergrundinformationen, Skandale aber auch Geheimnisse des Opernballs zu entdecken – ein tolles Erlebnis, vor allem für die Zuseherinnen und Zuseher zum selbst Mitraten.“

Daniel Serafin, Künstlerischer Leiter des Opernballs in New York:

„Eine Legende, der bekannteste Ball der Welt, wird zu einem lustigen Rätselraten mit zahlreichen Anekdoten und Hoppalas, die sich über die Jahre ergeben haben. Bei ‚Alles Walzer – Das Opernball-Quiz‘ kann man im wahrsten Sinne des Wortes ‚prickelnde Momente‘ wiederaufleben lassen – die Vorfreude auf das nächste reale Ballerlebnis wird dadurch umso größer.“

ORF-Programm zum Opernball-Schwerpunkt

Damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in diesem Jahr, trotz neuerlicher Absage, nicht auf den Opernball verzichten müssen, gibt es in ORF 2 einen umfassenden Programmschwerpunkt rund um den legendären Event. Die Opernball-Kommentatoren Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe sind am Dienstag, dem 22. Februar, zu Gast bei Verena Scheitz und Norbert Oberhauser im „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2). Am Mittwoch, dem 23. Februar, trifft Teresa Vogl den langjährigen Opernball-Moderator Alfons Haider zum Talk und am Donnerstag, dem 24. Februar, erzählt Michael Moser, Ex-Chef-Concierge im „Imperial“, Anekdoten rund um den Ball der Bälle. In „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr, ORF 2) gibt Opernsänger und Kulturmanager Daniel Serafin am Tag des abgesagten 65. Wiener Opernballs einen Vorgeschmack auf die ORF-Quizsendung „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“, die zur Primetime startet. Zum Abschluss, um 23.35 Uhr, führt ORF 2 in die „Wunderwelt Staatsoper“ – Startenor Rolando Villazón gewährt dabei einen Einblick in das prestigeträchtige Haus an der Wiener Ringstraße.

Alles rund um den Opernball auf Flimmit und in der ORF-TVthek

Flimmit (flimmit.at) zeigt ab 24. Februar den Kinodokumentarfilm „Backstage Wiener Staatsoper“, der von den Menschen hinter den Kulissen des Opernhauses erzählt und zeigt, wie Präzision, Handwerk und große Anstrengungen zu jener Magie führen, die die Oper jeden Abend erzeugt. In der ORF-TVthek werden „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ und „Wunderwelt Staatsoper“ als Live-Stream und für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand bereitgestellt.

„Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ umfassend barrierefrei

Das Quiz zum „Ball der Bälle“ wird umfassend barrierefrei in ORF 2 ausgestrahlt. Die Frage- und Spielerunden werden für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek mit Live-Untertitel zur Verfügung gestellt. Der Audiokommentar für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird von dem erfahrenen Blindenkommentator Gregor Waltl gesprochen und auf der zweiten Tonspur übertragen, einzustellen über die Fernbedienung.

