Sanofi erneut als einer der beliebtesten Arbeitgeber 2022 ausgezeichnet

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) und der KURIER prämieren Sanofi Österreich mit dem Gütesiegel „Beliebter Arbeitgeber 2022“

Wien (OTS) - Als einer der Top Arbeitgeber Österreichs bietet Sanofi seinen Mitarbeiter:innen zahlreiche Angebote – angepasst an die individuellen Bedürfnisse: Dazu zählen vielfältige Benefits von der persönlichen Gesundheits- und Altersvorsorge über Kinderbetreuungsgutscheine bis zu Sonderbetreuungszeiten für pflegebedürftige Angehörige. Natürlich ergänzen auch die 14-wöchige bezahlte Familienzeit sowie die Mobile Office-Policy das sehr attraktive Angebot. Die Mitarbeiter:innen profitieren hier von der größtmöglichen Flexibilität, um Beruf und Familie bestmöglich zu vereinbaren. „ Sanofi hat schon lange erkannt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das höchste Gut sind. Nur zufriedene Kolleginnen und Kollegen fühlen sich mit dem Unternehmen verbunden, setzen sich mit voller Energie für ihre Themen ein und leben von ganzem Herzen eine erfolgreiche Servicekultur “, betont Wolfgang Kaps, General Manager Sanofi Österreich und Schweiz. „ Es macht mich daher sehr stolz, dass unser Engagement wahrgenommen wird und wir dieses Jahr erneut zu den beliebtesten Arbeitgebern in Österreich gehören. “

Mobile Office – flexibles Arbeiten und Share Desk Policy

Sanofi Österreich hat bereits vor über zwei Jahren das Mobile-Office Konzept eingeführt. „ Unsere New-Work-Initiative ist besonders für junge Menschen und für Kolleg:innen mit Kindern attraktiv. Zwischen 6 und 22 Uhr können sie ihren Arbeitstag frei einteilen und dabei an jedem Ort in Österreich arbeiten “, so Wolfgang Kaps. „ Defacto hat hier jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin die Möglichkeit, flexible Pausen einzulegen und beispielsweise tagsüber zum Sport zu gehen. Damit heben wir uns von vielen anderen Unternehmen ab und machen Sanofi Österreich als Arbeitgeberin besonders attraktiv. “ Denn innerhalb Österreichs kann der Arbeitsplatz frei gewählt werden, egal ob im Park, in einem Café oder im neuen Büro im 29. Stock der Twin Towers am Wienerberg. Hier treffen die Mitarbeiter:innen auf eine moderne und helle Bürolandschaft, die von allen flexibel und individuell genutzt werden kann – einfach eine Lounge zum Arbeiten und Wohlfühlen!

Über Sanofi

Wir sind ein innovatives globales Gesundheitsunternehmen mit einer einzigen Bestimmung: Wir erforschen die Wunder der Wissenschaft, um das Leben der Menschen zu verbessern. Unser Team setzt sich in mehr als 100 Ländern dafür ein, die medizinische Praxis zu verändern und damit das Unmögliche möglich zu machen. Wir bieten weltweit Millionen von Menschen lebensrettende Impfstoffe und Behandlungsoptionen an, die das Potential haben, das Leben zu verbessern. Dabei stellen wir Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt unseres Handelns.

Sanofi ist an den Börsen EURONEXT: SAN und NASDAQ: SNY gelistet.

