„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Anna Gasser und Andreas Vitásek am 22. Februar in ORF 1

Außerdem: Neue Folge „Pratersterne“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ startet am Dienstag, dem 22. Februar 2022, in ORF 1 ab 22.00 Uhr mit „Willkommen Österreich“. Das Dienstagnacht-Doppel Stermann und Grissemann trifft auf die Olympia-Doppelsiegerin im Snowboard-Big-Air-Bewerb:

Sensations-Snowboarderin Anna Gasser kommt direkt aus dem Olympiadorf in Peking in den glamourösen Marxpalast. Auch der Kult-Kabarettist Andreas Vitásek besucht den aufstrebenden Bundespräsidentschaftskandidaten „Amazing Dirk“ Stermann und seinen gewitzten Widersacher Grissemann. Danach gehen um 23.00 Uhr die „Pratersterne“ am „DIE.NACHT“-Himmel auf: Gastgeber Hosea Ratschiller begrüßt wieder heutige und zukünftige Stars der Kleinkunstszene. Magda Leeb, Elias Hirschl, Ina Jovanovic und das Duo Christoph & Lollo sind auf der Stand-up-Bühne zu sehen. Und zum Abschluss heißt es um 23.45 Uhr beim Dacapo „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Anna Gasser war zuletzt 2017 in „Willkommen Österreich“ zu Gast. Zahlreiche gewonnene Contests und zwei Olympia-Goldmedaillen später ist die Kärntnerin immer noch am Boden geblieben, zumindest wenn sie nicht aufs Snowboard steigt. „Ich bin mit dem Snowboarden gar nicht vertraut“, gestand Grissemann beim letzten Gespräch mit der damaligen Sportlerin des Jahres. Ob er sich in der Zwischenzeit die Grundkenntnisse rund um Big Air, Freestyle und Slopestyle angeeignet hat, kann er im Talk mit der vierfachen Gewinnerin der X-Games unter Beweis stellen.

„Ich bin der Andere“ ist nicht Andreas Vitáseks Beitrag zur Vorstellungsrunde, sondern der Titel seines literarischen Selbstporträts. Darin schreibt die Kabarettlegende über Höhen und Tiefen seiner Bühnen- und Filmkarriere, den Weg von Favoriten nach Paris und den Wunsch, vom alten weißen zum alten weisen Mann zu werden. Ob er sich dafür mit den alten Weisen der Late Night die richtige Gesellschaft ausgesucht hat, wird sich zeigen.

Neue Folgen: „Pratersterne“ mit Leeb, Hirschl, Jovanovic und Christoph & Lollo um 23.00 Uhr

Ein wahres Funkeln bringt Hosea Ratschiller dieses Mal auf die Bühne des Fluc. Magda Leeb pocht auf Toleranz gegenüber der „alternativen Astrologie“ und will nicht immer nur den herkömmlichen Medien mit ihrer „12-Sternzeichen-Theorie“ glauben. Der literarische Kleinkünstler Elias Hirschl hat einen unglaublichen Text mit Ein-Stern-Bewertungen eines Versandhauses zusammengestellt. Erstmals auf der Bühne berichtet Ina Jovanovic über Vor- und Nachteile der Herkunft einer „Kärntner Serbin“. Und das preisgekrönte Duo Christoph & Lollo übertrifft sich selbst mit einer Ode an die eigene Heldenhaftigkeit.

