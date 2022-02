FPÖ – Kickl: Nehammer verfällt von Corona-Panik direkt in Kriegs-Panik

Mäßigung im Ton stünde dem neutralen Österreich besser an

Wien (OTS) - „Bundeskanzler Nehammer verfällt wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine von der Corona-Panik direkt in Kriegs-Panik“, stellte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl fest. „Gerade angesichts der unübersichtlichen Lage und der offensichtlich tobenden Propaganda-Schlacht wären Mäßigung im Ton und eine Betonung der österreichischen Neutralität derzeit die wesentlich besseren Botschaften.“

„Nehammer übernimmt leider vollinhaltlich die US-amerikanische Position und schadet damit gezielt der Neutralität“, so Kickl weiter. In Anbetracht der jüngeren Geschichte amerikanischer Militäroperationen wäre hier Zurückhaltung angesagt. „Im Irak wurde offensichtlich auf Basis von ‚Fake News‘ losgeschlagen und auch alle anderen US-Engagements in dieser Region haben massives weltpolitisches Chaos gestiftet“, erinnerte Kickl.

„Wenn die USA einen Krieg herbeireden, empfiehlt es sich immer, auf die innenpolitische Lage zu blicken. Tatsächlich ist Joe Biden ein schwacher Präsident und versucht in schlechter alter US-Tradition mit Kriegsrhetorik von seinem Versagen abzulenken“, gab der FPÖ-Obmann weiters zu bedenken.

