ÖPBV: Oberösterreicher dominieren erstes Turnier 2022

Das erste österreichweite Pool Billard Turnier 2022 wurde am vergangenen Wochenende vom oberösterreichischen Duo, bestehend aus Thomas Aschauer und Attila Bezdan gewonnen

Wien (OTS) - Das vom österreichischen Pool Billard Verband vom 19.2. – 20.02.2022 in Kramsach, Tirol, ausgetragene 9-Ball Doppelturnier wurde überraschend von Thomas Aschauer und Attila Bezdan vom PBC Billardtempel Linz gewonnen. Das oberösterreichische Duo bezwang im Finale mit 7:2 die ebenfalls aus Oberösterreich stammenden Nationalteamkollegen, Markus Pfistermüller und Daniel Guttenberger, vom Bundesligaführer PBC Neonovus Wels.

Während sich Pfistermüller und Guttenberger ohne Niederlage bis ins Finale durchkämpften, nahmen die späteren Sieger den Weg über die Hoffnungsrunde. „Es war für mich das erste große Turnier nach einer zweijährigen Pause und trotz den Schwierigkeiten zu Beginn, fand ich gemeinsam mit meinem Spielpartner in das Turnier und wir konnten am Ende die Resultate aus dem täglichen Training zeigen“, freut sich Aschauer. „Thomas und Attila haben heute gut gespielt und verdient gewonnen. Wir sind insgesamt zufrieden mit unserer Leistung und freuen uns jetzt auf die Europameisterschaften kommende Woche“, resümieren die Zweitplatzierten Guttenberger und Pfistermüller.

Europameisterschaft in Slowenien startet im März

Neben Pfistermüller und Guttenberger reist auch das restliche Team Austria zu den in Laško, Slowenien, vom 02.03. – 12.03.2022 stattfindenden Europameisterschaften. Gespielt werden die vier Pool Billard Disziplinen 8-, 9-, 10-Ball und 14/1 endlos inklusive einem Teambewerb bei den Herren, Damen, Rollstuhlfahrern und in der U23 Kategorie. Der Vorarlberger Mario He, aktuelle Nummer 7 der Weltrangliste, hat dabei eine Goldmedaille im 8-Ball-Bewerb zu verteidigen.

