Produktrückruf: BILLA BIO FRUIT BITES HIMBEERE-KAKAO 100G

Der Lieferant Baron International D.O.O. hat aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes einen Rückruf des Produktes BILLA BIO FRUIT BITES HIMBEERE-KAKAO 100G veranlasst.

Wr. Neudorf (OTS) - Nachdem in zwei Packungen kleine Kunststoffteile gefunden wurden, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass weitere Packungen betroffen sein könnten. Um ein Risiko auszuschließen, wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten.

Aus Sicherheitsgründen wurde der gesamte Warenbestand des Produktes, das bedeutet alle Mindesthaltbarkeitsdaten bzw. Chargen aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.

Dieser Fall betrifft nur das angeführte Produkt BILLA BIO FRUIT BITES HIMBEERE-KAKAO 100G, andere BILLA BIO Produkte sind nicht betroffen. Alle Produkte werden regelmäßig einer Qualitätsprüfung unterzogen.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.



Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den BILLA Kundenservice unter Tel-Nr. 0800 828 700 (Mo-Fr 07:15–19:30 Uhr, Sa 07:15–18:00 Uhr) oder per Mail an kundenservice @ billa.at