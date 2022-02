Korrektur zu OTS0103 vom 18.2.: ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Matthias Schrom

Gesamtänderung: Neue Sendung am 20. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Kriegsgefahr im Osten Europas wird auch in Österreich mit Sorge verfolgt. Das Außenministerium hat eine Reisewarnung für die Ukraine ausgesprochen. Wenn Russland die Ukraine tatsächlich angreift, würde Österreich die Wirtschaftssanktionen des Westens mittragen. Wie soll sich Österreich in dieser Krise verhalten, und wie kann es sich auf eine mögliche Eskalation vorbereiten? Eigentlich wollte die Regierung mit der Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen den Menschen die Krisenstimmung nehmen. Kommen diese Lockerungen angesichts der hohen Infektionszahlen ohnehin zu früh? Wird die Impfpflicht jemals umgesetzt werden? Und was kommt auf die türkis-grüne Regierung zu, wenn der U-Ausschuss im März mit den ersten Befragungen startet?

Matthias Schrom diskutiert am Sonntag, dem 20. Februar 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

Petra Stuiber

„Der Standard“

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

Christian Rainer

„Profil“

Christian Nusser

„Heute“

