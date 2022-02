SPÖ-Kucher ad Mückstein: „Im Frühling riskieren und im Herbst hoffen, ist keine Strategie“

Gesundheitsminister bleibt gänzlich schuldig, wie Impfquote erhöht werden soll

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher fasst den aktuellen und künftigen Umgang der Bundesregierung mit der Pandemie, die Gesundheitsminister Mückstein heute „Im Journal zu Gast“ auf Ö1 offenbart hat, zusammen: „Im Frühling riskieren, dass sich das alles ausgeht und im Herbst hoffen, dass die Impfquote gestiegen sein wird, ist doch keine Strategie!“ So ist der Gesundheitsminister sämtliche Antworten darauf schuldig geblieben, wie er gedenkt, eine 90-prozentige Impfquote in Österreich bis zum Herbst zustande zu bringen. „Die positiven Impfanreize hat man beerdigt. Alternativprogramm zur Steigerung der Impfbereitschaft gibt es keines. Der Gesundheitsminister wird ab jetzt offenkundig nur noch fürs Hoffen bezahlt“, ärgert sich der SPÖ-Abgeordnete, dass man so schon wieder den Sommer zu verschlafen droht, um in den dritten chaotischen Herbst zu stolpern. ****

Abschließend geht der SPÖ-Gesundheitssprecher noch auf die Chuzpe des Gesundheitsministers ein, wonach dieser mit der nunmehrigen Spitze der Medizinmarktaufsicht überhaupt nichts zu tun haben will und das als Eigentümervertreter. „Wir haben auch hier einen Gesundheitsminister, der seinen Job zwar haben, aber nicht machen will“, erklärt Kucher, dass es gerade in der aktuellen Situation besonders problematisch ist, eine vormalige Pharmalobbyistin zur Chefin der Medizinmarktaufsicht zu machen. Alleine die Wortwahl des Ministers, dass „eine der Bestgereihten“ genommen worden wäre, lasse hier tief blicken. „Wieso nicht der oder die Bestgereihte?“, fragt sich wohl nicht nur Kucher, der abschließend daran erinnert, dass jemand, der noch nicht einmal die Ausschreibungskriterien erfüllt hatte, wohl kaum die geeignetste aller Personen gewesen sein kann. (Schluss) lp

