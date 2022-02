„IM ZENTRUM“: Krieg oder Frieden – Wohin führt die Ukraine-Krise?

Am 20. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Kriegsgefahr im Osten Europas bleibt bestehen. Hoffnungen auf einen Abzug der russischen Truppen nahe der Ukraine haben sich nicht bewahrheitet. Auch die Gespräche zwischen westlichen Spitzenpolitikern und dem russischen Präsidenten Putin sind bisher ohne Ergebnis geblieben. Moskau scheint in den vergangenen Tagen wieder auf Eskalation zu setzen und hat für das Wochenende neue Manöver angekündigt. Wie groß ist die Gefahr, dass aus dieser Krise ein bewaffneter Konflikt wird? Welche Ziele verfolgt der russische Präsident Putin? Wie sollen die USA und die Europäische Union reagieren? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 20. Februar, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Othmar Karas

Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ÖVP

Jürgen Trittin

Bundestagsabgeordneter, Bündnis 90/Die Grünen

Tanja Maljartschuk

Ukrainische Schriftstellerin und Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin 2018

Hubert Seipel

Journalist und Dokumentarfilmer, Putin-Kenner

Hannelore Veit

ehem. ORF-Korrespondentin Washington und Autorin

