Olischar ad Lobau-Tunnel: Konzeptlosigkeit von Gewessler offenbart sich erneut

Planungskosten bzw. Wertberichtigungen steigen an – Keinerlei Argumente für geänderte Entscheidungsgrundlage – Projekt muss in die Realität umgesetzt werden

Wien (OTS) - „Eine aktuelle parlamentarische Anfragebeantwortung offenbart erneut die verkehrspolitische Konzeptlosigkeit von Bundesministerin Gewessler“, so die Verkehrssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Elisabeth Olischar, in einer ersten Reaktion.

So habe diese Anfragebeantwortung unter anderem ergeben, dass die Planungskosten bzw. Wertberichtigungen für die ASFINAG für die S1 statt 59 Mio. Euro nunmehr fast 147 Mio. Euro betragen. Zudem werden auch keine Angaben gemacht, warum der erstellte Evaluierungsbericht die geeignetere Entscheidungsgrundlage für die Feststellung der Umweltverträglichkeit ist, als das positiv abgeschlossene UVP-Verfahren.

Fakt sei, dass der S1-Lückenschluss inklusive Lobautunnel in puncto Verkehrsentlastung der Donaustadt sowie der Umlandbezirke schlichtweg alternativlos ist. Die betroffenen Gebiete müssen endlich nachhaltig entlastet werden, anstatt weiterhin im Stich gelassen zu werden. Zusätzlich würden dringend benötigte Arbeitsplätze geschaffen und der Wirtschaftsstandort gestärkt werden. „Die S1-Umfahrung inklusive Lobautunnel ist ein Zukunftsprojekt, das die notwendige Verkehrsentlastung und somit im Endeffekt mehr Lebensqualität bringt. Dieses Projekt darf nicht länger verhindert, sondern muss in die Realität umgesetzt werden“, so Olischar abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien