ORF-„Pressestunde“ mit Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, ÖVP

Am 20. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Bildungsminister Martin Polaschek lockert die Corona-Maßnahmen an Österreichs Schulen. Ab Montag müssen Schülerinnen und Schüler am Platz keine Masken mehr tragen – trotz sehr hoher Infektionszahlen. Wie begründet er seine Entscheidung? Welche Corona-Teststrategie wird künftig an den Schulen verfolgt? Wie kann die Durchimpfungsrate bei Jugendlichen gesteigert werden? Auch das Corona-Management an Österreichs Universitäten steht auf dem Prüfstand. Welche Sicherheitskonzepte soll es künftig geben? Mit welchen Maßnahmen kann Österreich als Wissenschaftsstandort rechnen? Und wie schätzt Martin Polaschek die Zusammenarbeit in der türkis-grünen Koalition ein?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 20. Februar 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Christian Nusser

„Heute“

und

Gaby Konrad

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at