Sachslehner: „Pilz-Chats mit verdächtigem BVT-Netzwerk müssen auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft werden“

War Ex-Politiker Peter Pilz in die Machenschaften im Verfassungsschutz involviert?

Wien (OTS) - „Die von der Tageszeitung ‚Kurier’ thematisierten Chatprotokolle zwischen dem verdächtigen Netzwerk im BVT und Peter Pilz müssen auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft werden. So soll Pilz laut Medienbericht seinen Kontaktmann im BVT, gegen den aufgrund zahlreicher Vorwürfe auf Hochtouren ermittelt wird, nach dem Terroranschlag in Wien um vertrauliche Informationen über den Attentäter gebeten haben. Es stellt sich somit die Frage, wie tief Peter Pilz in die Machenschaften im Verfassungsschutz involviert war, und ob Pilz seinen engen Kontakt zum verdächtigen BVT-Netzwerk genützt hat, um strenggeheime Informationen aus dem Verfassungsschutz an seinen Parteiblog weiterzugeben“, erklärt die Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Laura Sachslehner.

